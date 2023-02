Arranca la entrega de kits para carrera de El Siglo

- No hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla. La fiesta deportiva de la Carrera Atlética de El Siglo de Torreón comienza este viernes, cuando se ponga en marcha la entrega de kits para los participantes para el Medio Maratón, 5 K y las pruebas infantiles.

En punto de las 17:00 horas, iniciará el proceso en las instalaciones de esta casa editora, sobre la Avenida Matamoros entre las Calles Acuña y Rodríguez de Torreón, por lo que el comité organizador hizo hincapié que será indispensable contar con la respectiva hoja de registro.

En caso de no contar con ella, deberá tramitarse en la página web carrerasmx.com.mx para poder "volar" este domingo 12 de febrero, en cualquiera de las distancias. A pesar de que las personas ya cuenten con su respectiva ficha de inscripción, deberán finalizarla con cuatro sencillos pasos.

Tras navegar en el sitio de internet, se deberá elegir en la distancia que toma parte, ya sea en la del Medio Maratón ó en la recreativa de los 5 kilómetros. En ese instante, la página web los redirigirá a varias opciones, que deberán escoger como el de rama, categoría y deberá poner en sí, en el renglón cuando se le pregunta si cuenta con el código de una ficha express.

Ese código deberá ingresarse para luego ir al cuarto y último paso, en el que finalizará el proceso de inscripción. Es importante que al finalizar el trámite, se imprima la hoja respectiva de registro, que se deberá presentar durante la entrega de kits.

Este viernes, concluirá el proceso de entrega a las 8 de la noche, reanudándose el sábado en horario de 10 de la mañana a 3 de la tarde, por lo que se les pide puntualidad a los "runners", ya que fuera de estos rangos, no se realizará ningún tipo de excepción.

El kit de corredores incluye número oficial, playera dry fit conmemorativa, medalla, paquete de recuperación, préstamo de chip y una visera, mientras que la modalidad de Medio Maratón incluirá a los corredores una cangurera.

DÍAS

tendrán los 'runners' de la región para poder recoger su playera, chip y número oficial.