Arranca IMSS jornada de continuidad

Este fin de semana el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila arrancó la Segunda Jornada Nacional de Continuidad de Servicios 2023.

Las actividades se desarrollarán del 27 al 29 de enero en cuatro Hospitales Generales de Subzona y ocho de zona y se otorgarán consultas de medicina familiar, especialidades y cirugías a pacientes previamente citados.

En esta jornada tienen participación los Hospitales Generales de Subzona (HGZ) No. 13, de Ciudad Acuña; No. 20, de Francisco I. Madero; No. 21, de San Pedro de las Colonias y No. 27, de Palaú. También se integraron los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 1 y No. 2 en Saltillo; No. 7 en Monclova; No. 11 de Piedras Negras, No. 24 de Nueva Rosita, No. 92 de Ciudad Acuña y No. 16 y No. 18 de Torreón.

Algunos de los servicios que se ofrecerán a la población son consultas de cirugía general, Ginecología, Medicina Interna, Urología, Obstetricia, Pediatría, Cirugía Plástica, Traumatología y Ortopedia, entre otros.

En el caso de las Unidades de Medicina Familiar (UMF) se brindará consulta sabatina, así como revisiones de PrevenIMSS, detecciones de cáncer de mama y cérvico uterino, de diabetes mellitus e hipertensión arterial, entre otros.

Aunado a lo anterior, se contará con cirugías en las especialidades de Ginecología, Urología, Angiología, Traumatología y Ortopedia.

La delegación del IMSS en Coahuila informó que todas estas atenciones se estarán realizando con apego al protocolo de bioseguridad establecido para evitar contagios por la COVID-19, con el uso correcto de cubrebocas, alcohol gel al 70 por ciento y distanciamiento social.