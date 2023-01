Arranca Armando Guadiana precampaña en Torreón

La tarde de ayer domingo, Armando Guadiana Tijerina inició actividades de precampaña a la gubernatura de Coahuila por el partido de Morena, en un acto masivo que se llevó a cabo en el Club de Leones de Torreón.

Acompañado por el dirigente nacional, Mario Delgado; Rodolfo Walls, diputado local; Antonio Attolini, así como el presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada, José Luis Hotema; el diputado federal, Samir Fernández y militantes y simpatizantes del partido guinda, Armando Guadiana agradeció a los asistentes y al presidente Andrés Manuel López Obrador por su confianza.

En su mensaje de inicio de precampaña, el precandidato por Morena dijo que "no hay que buscar el poder por el poder, como mucha gente se amacha cuando no quieren apoyar un movimiento de grandes ideales como lo es el proyecto de Morena".

Aseguró no estar por un proyecto personal sino "estamos para llegar al poder y servir al pueblo, no robarnos un peso, que el dinero público se respete y que llegue a salud, educación, para toda la gente que son muchos los que menos tienen o no tienen nada".

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, dijo que la transformación en Coahuila va a combatir la corrupción, pues la propuesta de Guadiana es gobernar con honestidad.