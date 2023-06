Armando Guadiana reconoce tendencia desfavorable para Morena en las elecciones por la gubernatura de Coahuila

Armando Guadiana, quien contendió por la gubernatura de Coahuila registrado por el Movimiento de Regenación Nacional (Morena), reconoció que los primeros resultados preliminares del PREP muestran "una tendencia desfavorable a nosotros".

Guadiana Tijerina ofreció una rueda de prensa la noche de este 4 de junio, donde manifestó que "con todas y todos, estoy bastante agradecido, porque no tengo nada de que quejarme", además de expresar que se siente "muy orgulloso" de su equipo,

Y tras la difusión de los primeros resultados del PREP, Armando Guadiana, quien buscó la gubernatura de Coahuila con Morena, dijo que en su partido político "observamos una tendencia desfavorable a nosotros", señalando que esto se debió a una presunta injerencia de las autoridades estatales.

Sin embargo, Guadiana Tijerina aseguró que en Morena "vamos a respetar la ley", reconociendo que el candidato de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, Manolo Jiménez Salinas, cuenta con una amplia ventaja sobre él, de acuerdo con los resultados preliminares del PREP, además de indicar que también hubo impacto de la división de la izquierda en Coahuila.

Precisamente sobre esta división, Armando Guadiana arremetió contra Lenin Pérez, a quien señaló de recibir recursos ilegales, así como contra Ricardo Mejía Berdeja, candidato registrado por el PT, a quien calificó como "un traidor", reiterando las acusaciones hechas por Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional de Morena.

No obstante, Guadiana Tijerina, candidato registrado por Morena, dijo que no elude también su responsabilidad y que "no me estoy quejando", aunque insistió en sus declaraciones, particularmente sobre sus rivales en la contienda electoral.

Armando Guadiana, quien buscó la gubernatura de Coahuila con Morena, dijo que en su partido político 'observamos una tendencia desfavorable a nosotros'. (ESPECIAL)