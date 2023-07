Ariana Grande, la tercera en discordia en el matrimonio de un actor: según medios de EUA

La cantante Ariana Grande se encuentra en el centro del ojo público luego de que fuera tachada como "tercera en discordia" entre la relación de un famoso actor y su esposa.

Fue hace un par de días cuando se dio a conocer que Ariana Grande y Dalton Gómez, un reconocido vendedor de bienes raíces, habían finalizado su matrimonio, tras dos años de haber estado juntos.

A pesar de que ni la cantante ni el empresario han dado declaraciones al respecto, fuentes ya señalan la disolución de su matrimonio como todo un hecho.

Tras esto, se dio a conocer que la cantante de Thank you, next había comenzado aparentemente una nueva relación con Ethan Slater, su coestrella en el musical Wicked, con quien lleva interactuando desde hace varias semanas en Londres.

Sin embargo, lo complicado para muchos vendría cuando se dio a conocer que Ethan se encontraba casado desde hace varios años con Lilly Jay, con quien también tiene un hijo.

De acuerdo con una fuente de Page Six, Ethan y Lily se habrían conocido cuando estaban en la secundaria, pero su relación se habría acabado “repentinamente”.

"Es horrible. Eran novios de la secundaria. ¡Tienen un bebé! Es un desastre. Rompen repentinamente ahora que nada parecía estar mal entre ellos", sostuvo la fuente.

Cabe destacar que el medio también informó que "el amor" entre Ethan y Ariana habría comenzado cuando ambos ya habían terminado sus respectivas relaciones.

Por el momento, ninguno de los involucrados ha confirmado lo antes mencionado por la fuente.