Argentina Valdepeñas habla sobre su bicampeonato en el Maratón Lala

Ganar en su tierra no tiene comparación para Argentina Valdepeñas Cerna, quien ayer logró su segunda corona consecutiva en el Maratón Internacional de La Laguna y se reafirma como le mejor corredora lagunera en distancias de fondo.

Valdepeñas, originaria de Torreón, corrió en la categoría élite y se quedó con el título Absoluto Femenil, al cruzar la META en un tiempo de 2 horas, 39 minutos y 11 segundos, aunque no logró superar su marca del año anterior, se dijo satisfecha por haber obtenido un nuevo primer lugar, en su tierra y con su gente. La lagunera tuvo una buena batalla ante la capitalina Ivón Domínguez y la zacatecana Berenice Rodríguez, pero hizo gala de su experiencia y su determinación para quedarse con el título, con una buena ventaja.

MAYOR PRESIÓN

En entrevista posterior a su victoria, Argentina describió: "Sin duda fue un gran reto, ya se siente algo más de presión que el año pasado, más compromiso y como sabes lo que se siente ganar, quieres volver a experimentarlo, eso te motiva, pero también te da un poco más de miedo. En cada zancada me sentí convencida de luchar, de intentar y de esforzarme al máximo para poder lograr el primer lugar, que afortunadamente se dio".

Tal y como sucedió el año anterior, Valdepeñas sintió el apoyo de sus paisanos en las calles, quienes la impulsaron a seguir adelante y con porras, agua y aliento, se sumaron al triunfo de la lagunera: "Creo que ahora la gente me gritaba más, el cambio de ruta favoreció también para que nos pudiera ver durante más parte del recorrido, la gente que no me conocía ahora ya me conoce y me gritaba por mi nombre, eso es muy gratificante", compartió.

Con sus dos victorias consecutivas, Argentina Valdepeñas se perfila como la rival a vencer en la edición 2024, sin embargo, la torreonense no garantiza su regreso, aunque sí tiene toda la intención de defender el título: "Ya veremos el próximo año. Ya llevo seis maratones Lala y no les prometo regresar el próximo, pero siempre para mí, aunque ande bien o ande mal, el estar aquí es un compromiso con mi familia y con mi comunidad".