Áreas de confinamiento para fumadores serían como cuartos de locos: Abarca

El presidente de la Asociación de Bares, Cantinas, Cervecerías y Comerciantes de Alimentos (Abarca) tronó contra la nueva Ley General para el Control del Tabaco, al señalar que es agresiva y discriminatoria y prácticamente imposible de cumplir, al exigir que los negocios de estos giros destinen un área específica que esté a 10 metros de distancia del área de servicio, para confinar a los clientes fumadores donde además, no deben consumir alimentos ni bebidas.

"Sería como tener un cuarto de locos" en los establecimientos, dijo al señalar que prácticamente ninguno de estos podrá cumplir esa disposición y, por lo tanto, quedarán inhabilitados para operar.

Señaló que incluso este nuevo reglamento afecta mucho más a los negocios de su giro que a los restaurantes, pues se trata de espacios destinados a mayores de edad, "adultos que prácticamente pueden elegir libremente si fuman o no", de ahí que al no tener áreas disponibles para quienes consumen tabaco, optarán por no acudir a divertirse a dichos establecimientos.

Al igual que los dueños de restaurantes, los integrantes de dicha organización ya están buscando los mecanismos legales para ampararse contra estas disposiciones.