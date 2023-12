Aracely Arámbula celebra los XV años de su hijo con estas fotos inéditas

Aracely Arámbula compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías inéditas para celebrar los quince años de su hijo Daniel.

La publicación de Arámbula, fue publicada junto a un emotivo mensaje el en que le expresa al menor de los dos hijos que tuvo con Luis Miguel, todo el amor y lo agradecida que está con Dios por tenerlo en su vida.

“Un bendito 18 de Dic llegaste mi corazón bello !!! Y si te esperaba con TODO EL AMOR !!! Y ahora el AMOR es más fuerte y grande en cada momento. Agradezco a DIOS que me hayas elegido como mamá FELICES 15 !!! Mi cielo bello” (sic).

Cabe señalar que en las imágenes que muestra en lo que es un video realizado por las fans de la actriz y cantante mexicana, se le ve con su panza de embarazo, y otras fotos en las Daniel y, su hijo mayor, Miguel, aparecen juntos cuando aún era muy pequeños, posando para la revista Hola.

Recordamos que hace un año, Aracely Arámbula aclaró que la decisión de que sus hijos mantengan una vida muy privada, también ha sido respaldada por ellos, pues no quieren salir en público.

“Yo les pregunté: ‘¿mis amores quieren salir?’ y me han dicho: ‘No mamá, nosotros no queremos salir’. No es lo que ellos quieren, quiero que ellos estén en su escuela y que disfruten. Ellos me dijeron: ‘No queremos salir’ y hay que respetar esa decisión.