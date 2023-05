Arabia Saudita alerta a especuladores del mercado energético sobre la volatilidad del sector

El ministro de Energía de Arabia Saudita, Abdelaziz bin Salmán, advirtió hoy a los especuladores del mercado energético de que "tengan cuidado" o, de lo contrario, "se harán daño" debido a la volatilidad de las políticas y de la oferta y la demanda de este sector.

"Creo que los especuladores, como en cualquier mercado, están para quedarse. Les he estado informando de que se harán daño, y se lo hicieron en abril", dijo el ministro durante el Qatar Economic Forum de Doha, en referencia al recorte voluntario de medio millón de barriles de crudo que el reino árabe anunció el pasado abril.

"No tengo que mostrar mis cartas, no soy un jugador de póquer y no sé cómo jugar al póquer (...) ¡pero les diré que tengan cuidado!", ironizó el titular de Energía saudí.

Asimismo, defendió que en la actualidad la OPEP+ está "lidiando con situaciones muy volátiles" que han sido generadas por motivos ajenos a la organización, pero que el grupo liderado por Arabia Saudita y Rusia está manejando "de manera inmaculada" y "sin perder de vista la trayectoria del futuro".

"Es lamentable que tengamos que ser vigilantes, tenemos que ser proactivos, como venimos diciendo desde hace bastante tiempo nosotros y la OPEP+", dijo el ministro.

En este sentido, criticó las "llamadas políticas de patear la lata", que solo ofrecen soluciones "para este mes, el próximo o como mucho el siguiente", pero que hacen que "se pierdan de vista los objetivos más importantes y extremos" del sector.

Los recortes adicionales de la producción de los países de la OPEP+, que se aplicarán hasta finales de año, provocaron un gran rechazo de Washington, que consideró que la medida no era "recomendable" debido a la incertidumbre de los mercados.