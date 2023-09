Aquí te presentamos lo que dijeron PRI, PAN, PRD, PT, PVEM y Morena sobre el primer año de Gobierno en Durango

Diputados que representan las diferentes fracciones del Congreso de Durango hablaron sobre el primer informe de gobierno que corresponde de septiembre 2022 a agosto de 2023.

Fue el diputado local, Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, quien inició este viernes primero de septiembre la sesión correspondiente, en la cual, los representantes de las fracciones del PRI, PAN, PRD, PT, PVEM, Morena darían posturas respecto al primer informe de gobierno por el primer año de gestión del gobernador, Esteban Villegas.

El informe fue presentado a la sede del poder legislativo local bajo el nuevo formato de no asistencia del titular del ejecutivo, a distancia debido a la modificación de la Constitución Política del Estado con este fin

A esta sesión no asistieron los diputados Francisco Londres Botello, Eduardo García Reyes ni Gerardo Galaviz Martínez siendo 23 diputados en total lo que sí acudieron.

Las fracciones que integran el Congreso hicieron posicionamientos en Tribuna.

LA FRACCIÓN DEL PARTIDO VERDE

La primera diputada en subir a tribuna fue la representante de la fracción del Partido Verde, la diputada, Jennifer Adela Deras, quien dijo reconocer en el gobernador su compromiso con la legalidad y el cumplimiento puntual con las disposiciones contenidas en la Constitución Política del Estado al informar ante esta representación sobre la situación en la cual se encuentran las diversas ramas de la administración a su cargo en estos 12 meses de gestión.

“Durango ha tenido avances en este primer año pero debo decir que faltan muchas cosas por hacer y que esperamos que el gabinete y el señor gobernador le demos pronto cumplimiento a los compromisos adquiridos a la ciudadanía que cada vez es mas exigente y no le podemos engañar con presentaciones o buenas intenciones”, acotó ante el Congreso.

LA FRACCIÓN DEL PT

El segundo en participar fue el diputado Mario Delgado, quien representó a la fracción del Partido del Trabajo.

“¿Qué es lo que esconden? ¿Por qué no viene el Gobernador a dar la cara? ¿Acaso se avergüenza de su gobierno que apenas comienza y ya valió -como su famosa tarjeta-? A propósito del primer informe del Gobernador Esteban Villegas Villarreal señalamos categórica y enfáticamente que el cambio prometido se convirtió en un fraude gubernamental”, dijo el diputado local Mario Delgado Mendoza, representante de la fracción del Partido del Trabajo (PT) en la tribuna del Congreso del Estado.

Comentó que el plan de saneamiento financiero del gobierno del estado resultó simplemente en aumentar mas impuestos y que la única solución que ha dado ante el mencionado desfalco a las finanzas que heredó de la anterior administración fue solo endeudar mas a Durango.

“En conclusión; todo este año fue darle atole con el dedo a los duranguenses. Ni obras. Ni servicios. Ni Tarjeta Madre… Este gobierno apenas empieza y así como su ‘Tarjeta Madre’ así está valiendo. Como ya lo dije, en Durango nos prometen en grande y nos engañan en grande. Este primer año de gobierno los duranguenses lo califican como un cínico fraude gubernamental. Durango está cansado que se solape a los corruptos”, aseguró.

LA FRACCIÓN DEL PRD

El tercer diputado en participar fue J. Carmen Fernández Padilla, representante de la fracción del Partido de la Revolución Democrática (PRD) dijo: “Se me hace no justo responder a señalamientos del diputado que me antecedió” y aseguró que también en Las Mañaneras se muestra un país en donde no pasa nada. Luego enumeró una serie de críticas a proyectos del gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Posteriormente dijo que como consecuencia de las recientes reformas de la Constitución local en relación a la presentación del informe del gobernador “se marca una nueva era, una nueva ruta en la que se impone el sello particular de un servidor público de avanzada”.

Posteriormente elogió de varias maneras al gobierno de Durango y a quien lo representa reconociendo al gobernador “nos hace creer en resultados y beneficios”, dijo.

LA FRACCIÓN DEL PAN

El cuarto diputado en subir a tribuna fue Joel Corral Alcántar, representante del Partido Acción Nacional (PAN) comentó que Acción Nacional está con Villegas: “No nos hacemos menos en duda de que está cumpliendo con los duranguenses a pesar de que ha sido un año difícil”

Destacó que con el informe que se hace se da cuenta a los ciudadanos y enfatizó la seguridad en el estado.

Corral dijo que desde el Congreso pondrán el ejemplo trabajando sin descanso en un proyecto de todos “porque los cambios no se hacen de la noche a la mañana”.

LA FRACCIÓN DE MORENA

La quinta diputada en subir a tribuna fue Marisol Carrillo Quiroga, representante de Morena, quien inició su participación con una felicitación para el presidente, Andrés Manuel López Obrador, aunque con respecto al primer informe del gobernador, Esteban Villegas Villarreal, ocupó la mayor parte de su tiempo en tribuna para hablar de las deficiencias del anterior gobierno de José Rosas Aispuro, mismo que concluyó en agosto del 2022 del cual dijo que dejó la peor crisis financiera heredada.

Dijo que en el sexenio actual de Villegas la entidad atraviesa un momento crítico como resultado del anterior mal gobierno y dijo que hay que reivindicar el rumbo: “reconocemos que falta mucho por hacer pero vamos en la ruta correcta”.

Al finalizar su intervención sobre la necesidad de un manejo eficiente de recursos aseguró que es necesario que Durango entre a la 4T.

“Lo que tenemos que hacer es que el estado entre en la Cuarta Transformación.

LA FRACCIÓN DEL PRI

La sexta diputada en subir a tribuna fue Rosa María Triana Martínez, representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) también se refirió al diputado Mario Delgado como alguien que desde su punto de vista tiene “un venda en los ojos” y criticó al gobierno federal así como la forma en la que se conduce La Mañanera del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Dijo que avaluarán el documento con seriedad y respeto al orden constitucional.

La diputada del PRI dijo que podía destacar muchas acciones de beneficio del gobierno de Villegas enfatizando, dijo, todas las giras internacionales que ha hecho como la de China. Cabe destacar que la reciente gira a China es la primera gira internacional que realiza el mandatario de acuerdo con lo que informó Villegas. La diputada Habló de las ventajas geográficas de Durango para inversión extranjera.

La diputada Triana del PRI replicó, en esencia, el discurso de la diputada Morenista que le antecedió en cuanto a la herencia por mal manejo de finanzas en contra del anterior gobernador, José Rosas Aispuro Torres.

PIDE COPIA DEL INFORME

El diputado del PRI, Luis Enrique Benítez Ojeda, pidió la palabra durante la sesión del Congreso de este viernes y al finalizar las intervenciones de cada uno de los diputados que hablaron a nombre de las fracciones partidistas que representan en el Congreso. La intervención de Benítez Ojeda fue para pedir a la Presidencia del Congreso el documento del primer informe pues dijo que sin tenerlo físicamente no puede leerlo ni emitir una opinión responsable

“Quisiera solicitarle respetuosamente a la Presidencia se sirviera enviarme el día de hoy un tanto del documento que contiene el primer informe de gobierno para poder conocerlo, analizarlo y entonces formular un punto de vista. En tanto, yo no comparto totalmente el punto de vista expresado por mi compañera del Grupo Parlamentario (PRI) por lo que pido se de cuenta de ello en el acta esperando el informe… Como debió haber sido entregado hace varios días de acuerdo a la ley”, acotó Benítez Ojeda.