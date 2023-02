Manolo Jiménez apuesta a diversificar economía

El precandidato a la gubernatura de Coahuila por la alianza entre PRI, PAN y PRD, Manolo Jiménez Salinas, destacó los recorridos que ha hecho entrando ya en su tercera semana de precampaña, detalló la importancia de acercar y ciudadanizar la administración pública, además de señalar la necesidad de diversificar la economía de la entidad y cuidar todos los indicadores, como el de la seguridad.

En entrevista para Lado B, en el foro de Siglo TV de El Siglo de Torreón, Jiménez Salinas recordó su experiencia como alcalde de Saltillo y delineó que "ciudadanizar los gobiernos, ser punto de encuentro, no punto de división ni de polarización, siempre trae mejores resultados".

Refirió que durante los recorridos que ha hecho dentro de su precampaña, se ha recogido el pensar y sentir del electorado, con el objetivo de establecer las propuestas y compromisos que regirán su campaña cuando sean los tiempos oficiales, indicando que los temas más recurrentes que la ciudadanía ha puesto sobre la mesa son el contar con empleos mejor pagados, agua, drenaje, pavimentación, embellecimiento de las plazas y parques, así como la seguridad.

DIVERSIFICAR LA ECONOMÍA

En el ámbito económico, donde abundó en esta región y la Centro, el precandidato subrayó que "La Laguna y específicamente Torreón, son una potencia nacional, un referente en el país".

Por tanto, Manolo Jiménez consideró imperativo "aprovechar lo que está ocurriendo en la escena internacional", como con el regreso de empresas asiáticas a Estados Unidos que, dijo, representa "una gran oportunidad para llevar desarrollo económico parejo a todas las regiones del estado".

El aspirante a la gubernatura de Coahuila vio necesario "fortalecer la economía madre, que es la agroindustria, pero también podernos diversificar", a la par de que se fortalezcan condiciones como la estabilidad laboral, el estado de Derecho y la seguridad, para atraer inversiones extranjeras.

"No se nos puede ir este momento histórico… Es una oportunidad de oro para los coahuilenses", dijo.

PRIORIDADES Y SEGURIDAD

Y profundizando en esos temas mencionados, Jiménez Salinas manifestó que "hay que ser muy creativos cuando uno gobierna, porque no hay dinero que alcance", por eso, declaró que "en esta precampaña, lo que estamos haciendo es ir escuchando las prioridades y el proyecto, el plan, lo estamos construyendo entre todos para que cuando venga la campaña, ahora sí se puedan presentar propuestas y se puedan establecer compromisos en sintonía con el pensar y el sentir de la gente".

Además, terminando su entrevista con el área de la seguridad, Manolo Jiménez advirtió que "no faltan precandidatos que hablan de la transformación, pero, cuando les preguntas, ¿transformar Coahuila en qué?", por lo que consideró que, "es cuestión de que la gente compare, las comparativas son odiosas, pero a veces son necesarias".

En ese sentido, destacó que "el modelo que tenemos en seguridad no se construyó de la noche a la mañana, pero bastan unos meses para destruirlo para estar como en otros estados del país". Reconoció, sin embargo, que "si el gobernante no le quiere entrar (al tema de la seguridad), ya valió todo lo demás", pero se comprometió a que "no se echarán las campanas al vuelo ni habrá tregua".

"No tengan la menor duda de que aquellos grupos de la delincuencia que quieran ingresar, se van a seguir topando con pared", advirtió el precandidato, detallando que esto se logrará con proximidad, prevención, inteligencia y fuerza.