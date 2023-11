Aprueban creación de Implan Matamoros

El Congreso del Estado aprobó la creación del Instituto Municipal de Planeación y Competitividad de Matamoros (Implan); después de Torreón, será el segundo municipio de la Zona Metropolitana de La Laguna en contar con dicho organismo, encargado de la planeación para el desarrollo de la localidad.

Al respecto, el alcalde Miguel Ángel Ramírez López explicó que, asesorados por el municipio de Torreón, se construyó la propuesta que se envió al legislativo estatal y ya se cuenta con un borrador sobre la reglamentación, el cual se presentará en la primera sesión de Cabildo del mes de diciembre y se hará también la propuesta para la aprobación del presupuesto que manejará el instituto, ya que por lo pronto contará con una oficina dentro de la Presidencia Municipal.

Especificó que la persona a cargo del Implan es Alejandro Ayup y un equipo conformado de 11 personas en el área de: planeación, diseño, estudios, área técnica y jurídica, con una permanencia en el cargo por 12 años, ya que la idea es que dar continuidad a los proyectos de inversión y urbanización del municipio para dar certeza jurídica a las inversionistas que se instalen en el municipio.

"Estará garantizada la estadía de 12 años del director del Implan, a partir del 2025 y lo hacemos así porque es mínimamente lo que necesitamos para no ver afectado un proyecto de inversiones mediano y largo plazo, con esta manera cualquier empresa o desarrollador de vivienda va a tener la certeza de que su proyecto no va a sufrir ningún cambio hasta que lo vea concluido, no se va a preocupar porque otro gobierno llegue a hacerle modificaciones".

Ramírez López, dijo que a partir de designar el presupuesto que manejará el organismo, el 2024 será para los primeros ejercicios; son las pruebas en errores y aciertos para que en el 2025 formalmente entre en funciones.

"Con la creación del Implan, nos permitirá contar con una ciudad mejor planeada, viene a marcar un antes y un después de Matamoros, porque no había un plan rector sobre el desarrollo de todos los temas; ni de vivienda, ni de industria, de infraestructura ni de vialidades futuras, eso no existía y ante la experiencia que vivieron los matamorenses en el pasado gobierno, de cancelación de proyectos de inversión a futuro".

El edil repitió que, Matamoros estaría dentro de los 50 municipios del país en contar con Implan, el cual no tiene Gómez Palacio o Lerdo, incluso no lo tienen en Zonas Metropolitanas más grandes, como Nuevo León o Jalisco o municipios con el doble de población.

"Estamos construyendo un municipio muy competitivo, porque el día de mañana, cuando lleguen las inversiones (que no deben de tardar) lo primero que nosotros ponemos sobre la mesa es la certeza jurídica y normativa del desarrollo de sus inversiones".