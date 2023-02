Aprueba Cabildo de Lerdo estados financieros de último bimestre de 2022

En la sesión ordinaria de cabildo número 21, los estados financieros del último bimestre del año 2022 (meses de noviembre y diciembre) fueron aprobados por mayoría, dictámenes emitidos por la Comisión de Hacienda y enviados por el tesorero municipal Juan Moreno Valero, que integran estado de situación financiera, estado de actividades, estado analítico mensual de ingresos y analítico mensual de Egresos.

Además, por mayoría de votos, el Cabildo autorizó la modificación a la ley de ingresos del año en curso, el Presupuesto de Egresos 2023, el tabulador salarial para el ejercicio actual, y el padrón actualizado de alcoholes para el ejercicio 2023, este último aprobado por unanimidad.

El alcalde, Homero Martínez, informó que de acuerdo a la reforma del Congreso del Estado, los municipios deben destinar al menos el 1 por ciento del presupuesto total para la atención de laudos pendientes, por lo que el Ayuntamiento de Lerdo da cumplimiento a la ley, previendo dentro del presupuesto de egresos el tema y realizando los ajustes en las partidas presupuestales para el pago de los salarios caídos a los extrabajadores.

“En el presupuesto que acaban de autorizar, llevamos alrededor de 7.5 millones de pesos, que estamos cumpliendo con lo que ordena la ley. Pero no podemos dejar sin la prestación de los servicios básicos a los 163 mil ciudadanos por el interés particular de 55 extrabajadores", dijo.

Señaló que la ley no sobrepasa la Constitución, la cual exige al presidente municipal no descuidar las obligaciones con los habitantes del municipio, garantizar servicios básicos de calidad, como agua potable, drenaje, electrificación, recolección de basura, y los otros tantos. No obstante, el Gobierno Municipal se compromete a dar solución al tema del laudo, con ingresos propios de recurso extraordinario y de libre disposición.