'Aprovechar las oportunidades trae consigo un mejor futuro'

El Centro de Estudios Técnicos Laguna del Rey (CETLAR) es la institución académica donde Industrias Peñoles forma a jóvenes de comunidades cercanas a sus unidades operativas, y se ubica en la comunidad de La Laguna del Rey, en el municipio de Ocampo, Coahuila.

Este plantel forma parte de los equipos que participarán en FIRST Laguna Regional, competencia estudiantil que consiste en operar un robot que un grupo de estudiantes construye durante seis semanas.

Con su equipo CETMOV, el CETLAR ha sido parte de competencias mundiales, obteniendo muy buenos resultados y diversos premios.

En este 2023, se preparan para ser parte de la competencia, y Luis Enrique Chamorro González, es parte del equipo; dice que formar parte de este duelo de robótica lo ha inspirado para llegar a ser un gran ingeniero en Mecatrónica.

Mencionó que desde hace un par de años ya tenía en mente que quería ser ingeniero: "El participar aquí en la competencia es como ese empujoncito que me faltaba para decidir mi futuro profesional, que aunque lo que estudio en el CETLAR también es algo que me prepara para llegar a serlo, el vivir la experiencia del FIRST me ha dado mayor inspiración para llegar a serlo", comentó.

Dijo que el interés y la participación en ciencia y tecnología es algo que la competencia FIRST tiene dentro de sus diferentes áreas, pero además, recalcó, se aprenden muchas otras cosas que sabe le servirán en la actualidad y en un futuro, siendo que como capitán de seguridad dentro del equipo de robótica del CETLAR, lo que ha aprendido lo ha ayudado a ser más consciente de lo que realiza, a ser más atento y a cuidarse él y sus compañeros.

Reconoció y agradeció a Industrias Peñoles por brindarle la oportunidad, no solo de estudiar, sino de ser parte de esta competencia que para él ha reafirmado su confianza y ha adquirido conocimiento y habilidades para toda la vida.

Enrique, proviene del municipio de Santo Tomás, Estado de México, y además de ser un estudiante con gran inspiración, es el orgullo de sus padres, ya que señaló que es el primero en la familia en llegar más lejos en sus estudios.

Dijo que en su comunidad existen muy pocas oportunidades educativas y laborales, por lo que el sacrificio de estar tan lejos de casa y de su familia es algo que está aprovechando a través de sus estudios en el CETLAR y como participante de la competencia de robótica.

"Tengo dos hermanos más chicos y uno mayor, quienes están muy contentos de que esté yo siguiendo con mis estudios. Uno de los chicos tiene apenas tres años, pero el otro menor que yo y el mayor ya no quisieron seguir estudiando, y es por ello que mis papás me dicen que están orgullosos de que continúe estudiando, que esté aprovechando las oportunidades que Peñoles nos brinda, tanto con la escuela donde estudio como con la competencia de robótica; es algo que voy a aprovechar y que agradezco mucho", concluyó.