APRENDE A DISFRUTAR LA VIDA

El actor, René Strickler, valora cada día de su vida. Disfruta el presente y no se preocupa por el futuro, así lo hizo saber en entrevista con El Siglo de Torreón.

"Venimos a ser felices. A veces la vida es demasiado corta y hay que disfrutarla al 100 por ciento, aunque a veces sea difícil porque luego tenemos problemas, sin embargo, hay que hacerlos a un lado para darle para adelante y dibujar una sonrisa en el rostro", comentó vía telefónica.

El actor llegó hace muchos años de Argentina a la República Mexicana, sin imaginar que en esta nación hallaría prácticamente todo, desde trabajo hasta el amor.

"Estoy eternamente agradecido con México, con esta magia que tiene el país. La gente es espectacular. Hace 37 años me abrió los brazos, me cobijó y me sigue apapachando.

"Sigo agradeciendo todos los días a Dios y a México por darme esta maravillosa vida que tengo, esta hermosa carrera que me permite distraer a las personas o divertirlas por medio de diversos proyectos. Gracias por dejarme entrar a sus hogares y a sus vidas con más de 30 novelas y otras cosas", señaló.

René Strickler no ha parado de trabajar en lo que va del año. Recién presentó el programa Papá es, un especial de Televisa por el Día del Padre, además de que formará parte de la serie de Gloria Trevi.

"Estaba grabando la bioserie de Gloria. Tengo la suerte de que Carla Estrada me haya invitado a participar. En septiembre viene una serie con Netflix, ya les estaré dando información", comentó.

Aceptó Strickler que en fechas recientes ha hecho comedia, algo que ha sido de su agrado y que de alguna manera le ha permitido crecer en el ámbito profesional.

"Me encantaría hacer más comedia. He estado en varios programas con diferentes cómicos maravillosos. Sería un reto muy grande poder hacer más comedia. Le tengo mucho respeto a todos los que se dedican a fomentar el buen humor", comentó.

"Es lo mejor que me pudo haber pasado en el mundo. Dios primero me dio la vida y luego me mandó a mis cuatro hijos, el más chico tiene seis años y me vuelve loco todos los días. Ser padre es un milagro de la vida y es lo más cerca que podemos estar de Dios", comentó sobre la paternidad.

"Nadie nos dice cómo ser papás, sin embargo, lo más importante siempre es que sean felices y que tratemos de sacarlos adelante. A veces nos equivocamos, como lo hacían nuestros papás, entonces, pues aunque cometamos errores, a menudo hay tiempo para mejorarlos o resarcirlos".

Por último, René mencionó que le gustaría volver pronto a la Comarca Lagunera. "Allá en Torreón, luego me invitan a grabar unos anuncios, espero que me lleven para con ustedes en breve".