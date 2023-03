Apoyan a mujeres en lucha contra el cáncer

La pérdida de su tía Rosario, la única por el lado materno, quien falleció víctima de cáncer de mama a una edad temprana, motivó a Yolanda Jaramillo Rodríguez a especializarse en la enfermedad, y años más tarde, a conformar una asociación que saliera a la calle a brindar las herramientas necesarias para una detección oportuna y sobre todo, evitar que aquellas que hayan sido diagnosticadas, no vivan sus tratamiento a solas, ofreciéndoles apoyo y acompañamiento en grupo.

Es así que de una pérdida que se diera hace más de 30 años, nació la asociación Mujeres Salvando Mujeres en el 2012, que ha apoyado a cientos de mujeres con este diagnóstico y capacitando a cientos más sobre como detectar esta enfermedad, que aqueja en mayor medida a las mujeres mexicanas.

Fue justo a sus 19 años, que vivió de cerca el proceso por el que pasó su tía, de entonces 30 años de edad, quien primero sufrió un mal diagnóstico, y después los efectos de los duros tratamientos que se aplicaban en la década de los 80's.

"La acompañamos a todos esos tratamientos, eran muchísimo más terribles que ahora, en aquel tiempo eran otras maneras de dar radioterapia, que ahora son muchísimo más nobles con los pacientes, menos agresivos, igual la quimioterapia ha cambiado, la medicina... Finalmente murió a los 33 años".

Después de algunos años, Yolanda terminó su carrera, así como una especialidad en Anatomía Patológica.

"Llegué a una conclusión, si nosotros los especialistas no salimos a decirles esto a las pacientes, ¿quién lo va a decir?, tenemos que decírselo a las mujeres y tenemos que decirles cómo se previene, cómo se anticipa y cómo se puede acompañar en este proceso, nadie debe de vivirlo solo... no sirve de nada que escriba tres artículos en inglés si no pasa nada con las mujeres", insistió.

Jaramillo compartió que luego de que su esposo fuera presidente del Club Rotario, se dio cuenta que en unión, se pueden hacer muchas cosas,

Y es que tras organizar a las damas del Club, logró recaudar fondos para la compra de un mastógrafo para Salud Municipal, hecho que la motivó aun más a seguir.

"Lo había aprendido con los Rotarios, cómo la organización de las personas puede hacer que algo ocurra".

Fue entonces que junto con sus amigas, decidieron dar vida a "Mujeres Salvando Mujeres".

"Junté a un grupo de amigas para ayudar, la primera inquietud fue de que no soy médico, no es un grupo para atender la parte médica, ellas ya tienen su médico, ellas ya tienen su atención", fue lo que les explicó, "lo que hay que hacer es ayudarles a prevenir, a mejorar, a estar con ellas cuando están por este proceso y para eso no se necesita ser médico".

Uno de sus primeros eventos, fue una carrera en tacones, la cual tuvo gran aceptación y con el que mujeres en tratamiento se acercaron y que hoy en día, forman parte de ese grupo de ayuda.

Gracias a todo lo que a diez años de formación se ha logrado, aseguró que ha valido la pena.

"Creo que es un tributo a ella (a su tía), de alguna manera y cuando veo aquí mujeres que llegaron así (cabizbajas) y luego las veo cantando, bailando y haciendo su vida... digo: ha valido la pena, ha sido un buen esfuerzo", finalizó, al compartir esta dura experiencia.