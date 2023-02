Aplicarán implantes anticonceptivos gratis en Torreón; estas son las fechas y sedes

En el marco de la celebración del Día Internacional del Condón y del Día de San Valentín, del 10 al 24 de febrero se realizarán Jornadas de aplicación de implante subdérmico gratuito en distintos puntos del municipio de Torreón. Con la promoción de este método anticonceptivo muy efectivo, se pretende reducir el número de embarazos adolescentes en la región.

Rocío Holguín, responsable del Programa de Prevención del embarazo adolescente en la Jurisdicción Sanitaria No. 6, informó que en estas jornadas también se impartirán talleres sobre el uso correcto de los preservativos, distribución sin costo de condones y pruebas rápidas de embarazo gratuitas. Algunos de los lemas que se manejan en esta campaña son: "El condón sí, sin condón no", "¿El condón, lo usas tú o lo uso yo?" y "Me quiero, me cuido, uso condón".

CALENDARIO Y DETALLES

El calendario de las jornadas es el siguiente: El viernes 10 de febrero el personal de salud estará en el Centro de Salud Rural Coyote.

Del 13 al 17 de febrero, será en la Unidad de Consulta Externa (por Plaza Jumbo) y las citas se pueden hacer enviando un mensaje de texto o WhatsApp al número 871-280-66-84.

Del 20 al 24 de febrero, la jornada llegará al Centro de Salud Urbano "Braulio Fernández Aguirre" y las citas se pueden hacer enviando un mensaje de texto o WhatsApp al número 871-115-89-51. También se puede enviar un inbox en la página oficial de Facebook: Servicios amigables Jurisdicción 06. Se debe añadir el nombre completo, edad y número de teléfono de contacto).

El horario de atención será de 9 de la mañana a 1 de la tarde y el servicio gratuito de implante subdérmico está dirigido a menores de 20 años de edad.

Importante

Requisitos.

* No se requiere la compañía de una persona adulta, según indica la Norma 047 para la atención a la salud del Grupo Etario de 10 a 19 años de edad.

* La norma tiene por objeto establecer los criterios que deben seguirse para brindar la atención integral a la salud, la prevención y el control de las enfermedades prevalentes en las personas de dicho rango de edad y la promoción de la salud, con perspectiva de género, pertinencia cultural y respeto a sus derechos fundamentales.