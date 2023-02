Aplican vacunas para niños en módulos fijos

La Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 80 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Torreón cuenta con un módulo para la aplicación de la vacuna pediátrica contra la COVID-19 de la marca Pfizer. Opera de 8:30 de la mañana a 2 de la tarde y se atiende a niños y niñas de 5 a 11 años en general, es decir, sean derechohabientes o no.

El biológico también está disponible en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 2 y las UMF No. 91 y No. 73 del municipio de Saltillo.

Jesús Armando Seca Rivas, jefe de Enfermería en salud pública, informó que para acceder a la vacuna, es necesario que el menor acuda acompañado de un tutor a los módulos de PrevenIMSS, y presentar el expediente de vacunación impreso, generado a través del portal mivacuna.salud.gob.mx.

Las acciones se realizan con apego a las medidas sanitarias para evitar el contagio por COVID-19, por lo que se solicita que las personas porten cubrebocas para evitar el riesgo de enfermar, procurar el lavado de manos o aplicación de alcohol en gel al 70% y mantener sana distancia.

Seca Rivas destacó que no se tiene una fecha estimada del período en el que permanecerán abiertos estos módulos, razón por la que es importante que quienes tengan hijos que aún no se hayan vacunado, o que requieran un refuerzo, acudan a la brevedad.

El Hospital General de Zona (HGZ) No. 2, se ubica en bulevar V. Carranza, esquina con Hinojosa; la UMF No. 91 en bulevar Museo del Desierto No. 25, colonia Saltillo 2000; la UMF No. 73, en Pablo de Mejía No. 525 de la Zona Centro de Saltillo. Mientras que la UMF No. 80 se encuentra ubicada en bulevar Constitución en el Centro de la ciudad de Torreón.

Importante

Vacunación en Coahuila.

* En Coahuila, la Secretaría de Salud informó el pasado martes 7 de febrero que la población vacunable de 5 a 11 años es de 407 mil 272 menores.

* De ellos, un 54 %, que se traduce en 219 mil 372 niños y niñas, ya completaron su esquema de vacunación antiCOVID. Esto quiere decir que a dicha fecha había 187 mil 900 menores que tenían pendiente la segunda dosis.

* La vacunación previene el riesgo de enfermar gravemente por COVID, de ahí la importancia de recibir las dosis.