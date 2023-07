Aplican multa de 31 mil por negar información

El Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales (Idaip) emitió ocho sanciones, de las cuales dos fueron multas de 15 mil 561 pesos cada una, y seis amonestaciones públicas.

Las multas aplicadas durante la última sesión ordinaria de este órgano autónomo fueron contra el responsable de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Coneto de Comonfort, por su falta de respuesta a dos solicitudes de información. En la primera solicitud se requerían detalles sobre el presupuesto asignado a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, así como información sobre obras públicas financiadas con dicho fondo, en el periodo de 2017 a 2021.

Mientras que la segunda solicitud se pedía información relacionada con la incidencia delictiva o reporte de incidentes, basada en los datos registrados en el Informe Policial Homologado.

Por otro lado, las amonestaciones públicas surgieron como consecuencia del incumplimiento de diversas resoluciones emitidas por el Consejo General del Idaip. Los alcaldes de Súchil y Vicente Guerrero recibieron dos medidas de apremio cada uno, además de los responsables de las Unidades de Transparencia de los Ayuntamientos de Nazas, San Pedro del Gallo, Súchil y Vicente Guerrero.

En el caso del presidente municipal de Súchil, se impuso una sanción coercitiva por no proporcionar la información solicitada sobre las asignaciones del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y las remuneraciones salariales percibidas. Para el alcalde de Vicente Guerrero se emitió una amonestación pública por no entregar adecuadamente la información relacionada con la incidencia delictiva contenida en el informe policial homologado, así como la nómina del municipio. En cuanto a las Unidades de Transparencia de Nazas y Vicente Guerrero se aplicaron amonestaciones públicas por no responder a las solicitudes correspondientes de un Informe Policial Homologado.