Aplazan audiencia en caso de Dibanhi Aguilar, joven desaparecida en Torreón

Aplazaron para el 30 de marzo, la audiencia intermedia en la que se definiría si hay o no elementos en contra de la expareja de Jovanna Dibanhi Aguilar Pérez, de quien se desconoce su paradero desde el 25 de junio de 2021, y quien fuera vinculado a proceso en mayo del 2022, por el delito de desaparición de persona con el agravante de tener una relación de confianza.

La fecha establecida era el 8 de marzo, sin embargo fue reprogramada. Tras lo sucedido, familiares y amigos, realizaron una marcha en la colonia Latinoamericana de Torreón, para exigir justicia por este caso y otras desapariciones de las que no se tienen avances. El contingente partió a las 14:30 horas del jardín de niños Año de las Américas, rumbo al Cereso.

María Guadalupe y Antonio, exigen a las autoridades no alargar más su sufrimiento, al aplazar una y otra vez esta fase del proceso, considerada por sus asesores como la más importante pues la expareja podría salir el libertad.

SE UNEN AL RECLAMO

Al reclamo se unió el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, quien ha brindado acompañamiento, y que además exhorta a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, a dar seguimiento al caso.

"La verdad es que todo esto ha sido un proceso muy doloroso para nosotros como familia, desde hace un año y 7 meses que estamos en la lucha, buscando a nuestra hija Jovanna Dibanhi Aguilar Pérez, de 22 años, y la verdad en estas audiencias nos sorprende cómo ahorita nos la cancelaron, que porque no mandaron escritos a la defensa", explicó Lupita, mamá de la joven desaparecida.

"La queremos de regreso", dijo molesta su madre, quien comentó que hasta el momento, la expareja de su hija, no ha dado información para dar con su paradero. "Él dice que no sabe, que se fue de la casa, que no supo nada", esto luego de que Jovanna estuviera viviendo con él en unión libre por siete meses.

De acuerdo con Guadalupe, el presunto la alejó de su familia, además de que nunca dejaba que le tomaran fotos a él y le prohibió a Jovanna Dibanhi tener redes sociales, lo que despertó la desconfianza en sus padres.

"Lo que pido es que se hagan las cosas como deben de ser, no de estar cancelando y cancelando, y no nos avisan tampoco… Nosotros hemos andado de arriba para abajo, buscando a mi hija, pedimos que vean la importancia de una vida, pues es la vida de mi hija la que estamos buscando, porque mi hija no es sola, nos tiene a nosotros como familia".

La joven madre dejó a una pequeña de tres años, quien vive actualmente con su padre, pues el día que desapareció, el hombre se la llevó "para su convivencia".

La familia de Dibanhi pide a quienes pudieran tener información para dar con su paradero, a que se las comuniquen de forma anónima.

"Que nos avisen anónimamente, porque pues esto es un sufrir diario, como familia, como padres, mi tía siempre ha andado conmigo porque la ama, la amamos y la queremos de regreso, porque no es un objeto, es una vida, y su hija la espera", pidió María Guadalupe.