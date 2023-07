La intensa pelea entre Apio Quijano y Nicola Porcella en la Casa de los Famosos; 'se atacó'

Apio Quijano y Nicola Porcella protagonizaron tremenda discusión dentro de la Casa de los Famosos, luego de que ambos se "dijeran sus verdades en directo": "Nada más te la pasas persiguiendo a Wendy".

A través de redes sociales se comenzó a difundir un pequeño fragmento en donde se podían observar a los miembros del Team Infierno discutiendo sobre las estrategias que el Team Cielo ha comenzado a tener.

Sin embargo, las cosas se pusieron incómodas luego de que Apio Quijano le dijera a Nicola que hiciera algo, ya que “nunca hacía nada”.

Ante esto, el peruano, un poco molesto, le contestó: "Pues tú tampoco, más que bailar la Calle de las Sirenas, los viernes, haciendo la coreografía".

Esto provocaría que el intérprete le respondiera: "Y tú ahí, nomás persiguiendo a Wendy para que te voltee a ver".

Sin embargo, Nicola no se iba a quedar callado, y remató diciendo: "y tú a Jorge y no te volteó a ver".

Estas palabras provocaron las burla no solo de los miembros del equipo, sino también en los usuarios en redes sociales, donde internautas aplaudían la contestación del actor peruano.

"Como se ataca la apio", "Lo siento master zen , el q se lleva se aguanta", "Es que se ve que Apio no quiere a Nicola desde que lo subió a la suite con el y Nicola no le siguió el juego cómo lo hace con Wendy", "Mentiras no dijo Nicola", fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer.