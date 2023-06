Apio Quijano confiesa que es bisexual y tuvo una relación con María José

La Casa de los Famosos ha desatado varias polémicas a lo largo de sus temporadas, ahora, en su versión mexicana, las estrellas no se han quedado atrás haciendo confesiones de su vida privada. Ahora, es Apio Quijano quien salió a hablar sobre su orientación sexual.

"No puedo decir que soy 100% gay, porque me gustan las mujeres también. Sí, mucho, y por eso, yo diría que orgullo ser 100% gay, porque se me hace lo más cool hoy en día", dijo el integrante de Kabah cuando hablaba con Raquel Bigorra.

El tema desató toda una discusión sobre la orientación sexual en donde estuvo involucrada también Wendy Guevera y Sergio Mayer.

Más tarde, Apio confirmó que si es bisexual.

"A mí me gustan las mujeres y me gustan los hombres, es la primera vez que lo digo", señaló el intérprete de La Calle de las Sirenas.

REVELA RELACIÓN CON MARÍA JOSÉ

En otro momento, Apio estaba platicando con varios integrantes de La Casa de los Famosos México, quienes lo cuestionaron sobre si ha estado con más mujeres u hombres, en relaciones sentimentales.

"Yo de pronto, yo tuve muchas novias, tuve sexo con muchas novias y muchas mujeres, y yo dije, soy femenino, o sea, tengo una energía muy femenina, pero me gustan las mujeres y hay muchos hombres straight muy femeninos. Y yo dije, no, pues yo quiero un hijo", dijo.

"Yo anduve con María José un buen rato, y ya después nos poníamos las pelucas", agregó.