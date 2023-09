Aparecen pintas contra migrantes

Aparecieron pintas en viviendas de la colonia Braulio Fernández de Torreón, sector cercano a los patios de maniobras de Ferromex.

"No queremos migrante", y "Migrantes no", fueron las frases que aparecieron con pintura blanca en una de las viviendas de la calle Décima Octava del citado sector habitacional, en donde paradójicamente se ofrece a 10 pesos el café y los mismos migrantes solicitaban el apoyo para cargar su celular, sin recibir respuesta.

El hecho se da tras el notable incremento del paso de migrantes por la ciudad, en su viaje hacia los Estados Unidos.

Además, se da luego de que la empresa Ferromex anunciara la suspensión de la movilización de los trenes de carga que viajan hacia el norte del país.

En los últimos días, según el reporte de la propia empresa, se han concentrado en sus instalaciones en la espera del paso de una corrida que los lleve a la frontera.

El párroco de Nuestra Señora de Fátima, Rafael López, fue quien alertó sobre esas pintas, al notarlas durante sus recorridos que ha hecho en el lugar, en busca de ayudar a los migrantes.

"Aquí algunos vecinos, no sé cuál era su intención a veces la queja es la basura, pues es parte del fenómeno migrante, o sea ellos no vienen a hacer daño, tampoco traen una bolsa para tirar la basura, no hay contenedores, yo creo que la empresa pudiera poner un contenedor o los del municipio, no es ningún problema".

"Ojalá la sociedad lagunera nos hagamos solidarios", es el llamado del sacerdote y director de Comunicación Social de la Diócesis de Torreón.

TRASLADO

Por la mañana del miércoles, el sacerdote reportó una baja importante de migrantes, ya que por la madrugada pudieron viajar en varios vagones de Ferromex, con destino a Ciudad Juárez.

Sin embargo, se plantó a las afueras de la empresa, para poder trasladar a mujeres y niños sobre todo, al Centro de Día para Migrantes, ubicado en la colonia Las Julietas, para que pudieran comer, bañarse, y descansar y un poco y después regresar a las vías del tren.

"Ellos son de paso, no se quieren quedar aquí, buscan llegar a la frontera, unos a Ciudad Juárez, otros a Piedras Negras otros a Monterrey, familias completas, es el fenómeno migrante que se está viviendo en México", dijo para después subir a su camioneta e invitar a todo aquel que quisiera ir hasta el Centro de Día. Fueron cerca de 25 personas las que lograron subir.

COMUNICADO

Ferromex anunció ayer que trabaja en restablecer el tráfico de trenes con seguridad para migrantes y usuarios.

En un nuevo comunicado, la empresa de Grupo México dio a conocer que mantiene como prioritario el cuidado de la integridad de los migrantes y analiza las condiciones de seguridad en las rutas impactadas.

En relación con la detención temporal del tráfico de trenes de carga que se hizo necesaria desde el martes en algunas rutas hacia el norte del país ante el incremento de personas migrantes en los carros de ferrocarril y los riesgos que eso representa para ellas, se dio a conocer ciertas disposiciones.

También informó que la empresa mantiene comunicación permanente con autoridades del gobierno federal y de los gobiernos de las entidades federativas y "reitera su voluntad de contribuir a una solución que garantice la continuidad de las operaciones y la prestación de un servicio de carga seguro y de calidad para los usuarios y para el entorno".