'Apagones han afectado a enfermos'

Genera enojo en el sector privado empresarial el aumento a las tarifas de energía eléctrica ya que hay bastantes fallas que se tienen que subsanar antes, enfatizó la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) Durango, Beatriz Zamora.

"Yo creo que no estamos para estar subiendo los precios de la tarifa, ya que indiscutiblemente yo creo que lo mejor que deben de hacer primeramente es ponerse a a cubrirnos todo lo que nos deben porque no solamente el comercio local ha sido lastimado, sino todos los duranguenses, en la mayoría de los poblados no solamente han tenido las fallas eléctricas por horas, sino por días y yo creo que esto no es correcto".

"Yo creo que más bien lo que deben de estar pensando es en estarse ya preparando para ir y hacer los ajustes que tienen que hacer, estando por ahí visitando varios pueblos, hay molestia de muchos duranguenses, que están presentando sus molestias donde hay postres caídos, muy mal mantenimiento y yo creo que más bien eso es lo que está generando las fallas, que no está habiendo mantenimiento, no están haciendo su trabajo, pero si quieren aumentar la tarifa", expuso.

Y es que, los recibos siguen llegando pero el servicio es deficiente. "Yo creo que esto no es correcto. Yo creo que esto ya es más bien que aquí tiene que haber una aclaración y ya también tener que tomar cartas en el asunto", indicó.

Dijo que se debe dar respuesta a la demanda de los duranguenses porque hay reportes en los poblados de problemáticas por el mal servicio que afectan aspectos tan importantes como la salud, "gente de la tercera edad que ha tenido que emigrar porque no hay luz y son personas que están conectados a un oxígeno y por causa de no haber la energía tiene que sacarlos urgentemente, yo creo que esto no es correcto", lamentó.