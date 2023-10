Anuncian VII Torneo Sonrisa Azul de Golf en el Campestre Torreón

En conferencia de prensa, se presentó este jueves la séptima edición del Torneo de Golf "Sonrisa Azul", que se jugará el próximo viernes 10 de noviembre en el Campestre Torreón.

Como ya es una tradición, el sistema de competencia será en el formato a Go Go a 18 hoyos, en equipos integrados por cuatro elementos, que no deberán superar el máximo de hándicap fijado en 54.

Una noche antes, el jueves 9 de noviembre, se tendrá el Torneo de Putt, donde habrá grandes premios y sorpresas para todos los participantes inscritos en la competencia con fines benéficos para la misma Fundación Sonrisa Azul.

Habrá premios a las mejores O'yes en todos los Par 3 (hoyos 4, 7, 12, 15 y 17), así como camioneta y motocicleta, a los primeros Hole in One en el 4 y 7, respectivamente. Los registros para tomar parte, ya comenzaron a buen ritmo y se realizan en la coordinación deportiva del club.

