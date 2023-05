Anuncian primera reunión de ANTT

Con el objetivo de generar un espacio de convivencia y negocios con proveedores, los días 16 y 17 de este mes se llevará a cabo la Primera Reunión Regional Noreste de la Alianza Nacional de Transportadoras Turísticas, Asociación Civil, evento que cuenta con la anfitrionía de la Delegación Coahuila.

Lily León, delegada de la ANTT, informó que se contará con la participación de 15 a 20 transportistas de turismo de la región, quienes tendrán la oportunidad de concretar citas de negocios y networking be to be con unos 15 proveedores nacionales, regionales y locales.

Estarán transportistas de los estados de Aguascalientes, Durango, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas y Coahuila, además de autoridades del transporte y del turismo de la entidad.

El evento de inauguración tendrá lugar el martes por la tarde en el viñedo Parvada, localizado en el municipio de Parras de la Fuente, mientras que el miércoles 17 se desarrollarán las citas de negocios y habrá reuniones entre los integrantes del gremio de transporte turístico.

La delegada en Coahuila informó que la ANTT es un organismo independiente integrado por empresas de transporte terrestre de turismo debidamente acreditadas, que cumplen al 100 por ciento con las leyes y normas mexicanas, para portar placas federales exclusivas de turismo.

Esta alianza se conforma actualmente con más de 80 empresas a nivel nacional, incluyendo autobuses, camionetas y autos especializados para el transporte de turistas nacionales y extranjeros vía terrestre en el país, siendo, dentro de la cadena de valor de la industria turística, el segundo eslabón de movilidad más importante después del aeropuerto, de contacto entre el visitante y los destinos turísticos, en este caso a través de la infraestructura carretera.

Este año, el transporte turístico está enfocado en su fortalecimiento y en posicionarse como institución en todo el país, acudiendo a diferentes estados para fortalecer la actividad a través de la relación con proveedores, que son las grandes empresas fabricantes de unidades vehiculares.