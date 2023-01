Anuncian nuevas medidas de control fronterizo y procesos adicionales seguros y ordenados

El Gobierno Federal de los Estados Unidos de Norteamérica dio a conocer este jueves, nuevas medidas de control fronterizo para mejorar la seguridad de las fronteras, limitar la inmigración irregular y crear procesos adicionales seguros y ordenados para las personas que huyen de crisis humanitarias.

A través de un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, detalló que las medidas tomadas en conjunto, son pasos concretos para mejorar la seguridad de su frontera mientras esté en vigor la orden de salud pública del Título 42, y mientras se preparan para el cese de la orden del Título 42 y el regreso al procesamiento de todos los no ciudadanos bajo las autoridades de inmigración del Título 8 de dicha dependencia.

(Foto: RENÉ ARELLANO / EL SIGLO COAHUILA)

En el citado documento se establece lo siguiente:

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está estableciendo nuevos procesos de libertad condicional para cubanos, haitianos y nicaragüenses, siguiendo el modelo de los exitosos procesos para venezolanos y ucranianos, que combinan vías seguras, ordenadas y legales para entrar en Estados Unidos, incluida la autorización para trabajar, con importantes consecuencias para quienes no utilicen esas vías. También estamos continuando el proceso con respecto a los venezolanos.

A través de la aplicación CBP One, también estamos proporcionando un nuevo mecanismo para que los no ciudadanos programen citas para presentarse en los puertos de entrada, facilitando llegadas seguras y ordenadas. Inicialmente esto se utilizará para aquellos que buscan una excepción de la orden de salud pública del Título 42. Una vez que la orden del Título 42 ya no esté en vigor, se utilizará CBP One para ayudar a garantizar un trámite seguro y ordenado en los puertos de entrada.

(Foto: RENÉ ARELLANO / EL SIGLO COAHUILA)

El DHS está aumentando y mejorando el uso de la expulsión acelerada bajo las autoridades del Título 8 para aquellos que no pueden ser procesados bajo la orden de salud pública del Título 42. Estos esfuerzos incluyen el aumento de personal y recursos y la inscripción de personas en virtud de la norma final provisional de procesamiento de asilo publicada en marzo de 2022.

Como complemento a estos esfuerzos, y en respuesta al aumento sin precedentes de la migración en todo el hemisferio y para reducir los enfrentamientos en nuestra frontera, el DHS y el Departamento de Justicia (DOJ por sus siglas en inglés) tienen la intención de publicar en breve una normativa propuesta que, sujeta a comentarios públicos, incentivará el uso de los procesos legales nuevos y existentes disponibles en los Estados Unidos y las naciones asociadas, y establecerá ciertas condiciones sobre la elegibilidad de asilo para aquellos que no lo hagan.

El DHS seguirá monitoreando la evolución de la situación en la frontera suroeste y acelerará o aplicará medidas adicionales, según sea necesario, en consonancia con las órdenes judiciales pertinentes.

(Foto: RENÉ ARELLANO / EL SIGLO COAHUILA)

"Podemos proporcionar ayuda humanitaria acorde con nuestros valores, acabar con las organizaciones de tráfico viciosas y hacer cumplir nuestras leyes. Las personas que no tengan una base legal para permanecer en Estados Unidos estarán sujetas a una rápida expulsión o remoción. Las personas a las que se proporciona un camino seguro, ordenado y legal hacia Estados Unidos tienen menos probabilidades de arriesgar sus vidas recorriendo miles de kilómetros en manos de traficantes despiadados, sólo para llegar a nuestra frontera sur y enfrentarse a las consecuencias legales de la entrada ilegal", declaró el secretario Alejandro N. Mayorkas.

Como lo exige una combinación de la orden de la Corte Suprema del 27 de diciembre y una orden judicial del tribunal de distrito por separado que prohíbe la implementación de la terminación del CDC de la orden de salud pública del Título 42, la orden del Título 42 sigue en vigor, y las personas que intenten entrar en los Estados Unidos sin autorización seguirán siendo expulsadas.