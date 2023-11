Anuncian campaña de vasectomías en clínica 53

Como parte de la promoción a la salud integral del hombre, del 17 al 30 de noviembre se realizará una campaña de vasectomías para población masculina con y sin régimen de seguridad social, en la Unidad de Medicina Familiar con Unidad Médica de Atención Ambulatoria No. 53 (UMF/UMAA) del IMSS de Gómez Palacio. Este método anticonceptivo permanente o definitivo es para aquellos hombres que ya tienen una paternidad satisfecha y se realizará en el turno vespertino.

Se trata de un procedimiento ambulatorio sin bisturí con efectividad superior al 99 %, que se realiza en cuestión de minutos sin ningún costo y que tiene una fácil rehabilitación.

El Instituto Mexicano del Seguro Social dio a conocer que para quienes no son derechohabientes, los requisitos son acudir con sus resultados de laboratorio de Bh, Tp y TPT. Las personas interesadas se pueden acercar al departamento de Trabajo Social en horario de lunes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. También pueden comunicarse al número de teléfono: 8711 11 15 20.

Según la explicación del IMSS, la vasectomía consiste en una pequeña operación que se realiza sin bisturí, con anestesia local, haciendo una punción en la piel de la bolsa escrotal por arriba de donde se encuentran los testículos, a través de la cual se localizan, ligan y cortan los conductos deferentes, sitio por donde pasan los espermatozoides.

Aseguran que no interfiere con la actividad sexual, no hay riesgos inmediatos o a largo plazo para la salud, es un procedimiento quirúrgico sencillo que no requiere hospitalización y la recuperación es rápida, permitiendo regresar rápidamente a sus actividades habituales. También es el método ideal en el hombre, cuando su pareja presenta problemas de salud crónicos.