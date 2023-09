Anuncia Marcelo Ebrard que su permanencia en Morena dependerá de respuesta a impugnación

Marcelo Ebrard Casaubón, exaspirante presidencial de Morena, anunció esta tarde que su permanencia en el partido dependerá de la respuesta que se le dé a la impugnación que realizó el domingo sobre presuntas irregularidades en el proceso interno.

Previamente, el excanciller interpuso una queja ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, en la que demanda "declarar la nulidad y ordenar la reposición del proceso interno".

“Si se le da carta de naturalización a que se utilicen programas sociales, si se da carta de naturalización a que intervengan gobernadores, alcaldes, que se fuerce a los sindicatos a que sus miembros vayan a sus eventos, ¿por qué habría yo de pertenecer ahí?

“Me han pedido los legisladores que todos los esfuerzos que hemos hecho en favor de Morena no se pierden y que esperemos la respuesta que el partido vaya a dar”.

Además, el excanciller anunció que el próximo 18 de septiembre formalizará su movimiento político en el que recorrerá el país “para reencontrarnos con quien nos apoyaron, explicarles lo que estoy comentando ahora, informarles y concluir en mediados de octubre”.

“Presentamos la impugnación de nuestro partido con todos los elementos de convicción, testimonios de que lo que estoy diciendo es verdad, nunca he mentido, no tengo por qué hacerlo ahora, no es un arrebato, es una convicción”.