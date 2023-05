Anuncia Manolo Jiménez más apoyos para la gente Se compromete Mejía a cuidar el agua del pueblo

En gira por las regiones Laguna y Centro Desierto, el candidato a gobernador de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, Manolo Jiménez Salinas, destacó que durante su gobierno se fortalecerán los programas sociales de todos los órdenes de gobierno para beneficio de las familias coahuilenses, principalmente de sectores más vulnerables.

Jiménez Salinas mantuvo encuentros con ciudadanos de los municipios de Ocampo, Sierra Mojada y Torreón, en donde dio a conocer que como parte de su proyecto se fortalecerán los apoyos para la población más vulnerable y los adultos mayores.

Entre ellos el programa de la tarjeta de la salud popular, con la cual podrán acceder a consultas, análisis y medicamentos gratuitos.

Además, el candidato de la coalición PRI-PAN-PRD, señaló que se protegerán los programas con los que ya cuenta la población, a los cuales tienen derecho constitucionalmente y así puedan tener mayores beneficios y calidad de vida.

Durante su visita a Ocampo y Sierra Mojada estuvo acompañado por la candidata a diputada local por el distrito seis, Edith Hernández, su compañera de fórmula Fabiola Elguezabal y la candidata a diputada local Gladys Ayala.

Posteriormente, el candidato de la coalición PRI-PAN-PRD, mantuvo un encuentro con ciudadanos de Torreón, en donde refrendó su compromiso con el desarrollo de las juventudes a través de programas de impulso educativo y de empoderamiento y desarrollo igualitario de las mujeres.

En Torreón lo acompañó la candidata a diputada local por el distrito nueve, Blanca Lamas y su compañera de fórmula Miroslava Muñoz.

En Arteaga, el candidato postulado por el Partido del Trabajo (PT), Ricardo Mejía Berdeja, visitó la tradicional Fiesta Patronal a San Isidro Labrador y escuchó peticiones de locatarios, vecinos y visitantes del pueblo mágico.

De las principales preocupaciones, destacó el abasto de agua, que está acaparada por una familia que, denunciaron, ha mantenido el control político del municipio, heredando la presidencia municipal entre familiares.

"Sin agua, Arteaga no existe", refirieron comerciantes que platicaron con "el Tigre" la noche de este lunes 15 de mayo.

Mejía Berdeja remarcó que uno de sus ejes de gobierno es la defensa del agua para el consumo humano y para el uso agrícola del sector social en el campo coahuilense, impulsando el desarrollo económico de una manera sostenible.

Recordó que la mañana del lunes firmó un convenio de 10 compromisos con la Coalición de Trabajadores de la Educación Pública de Coahuila, para atender y resolver la problemática que sufren los maestros y maestras del estado.

Además el aspirante a la gubernatura por el PT exhortó a las y los coahuilenses a sumarse a la insurgencia civil pacífica mediante su voto el próximo 4 de junio, ya que con su participación se va a liberar al estado del régimen de corrupción, prepotencia y saqueo de los funcionarios públicos.

"No desperdicien el voto con Guadiana, no puede, no tiene la capacidad para gobernar, y quien puede cambiar la historia de Coahuila es Ricardo 'el Tigre' Mejía, hago un llamado al voto útil", enfatizó

