Anuncia Biden visita a Israel; mostrará apoyo de EUA al país

El presidente Joe Biden viajará a Israel el próximo miércoles para mostrar el apoyo de Estados Unidos al país y visitará también Jordania para reunirse con líderes árabes y negociar la apertura de un corredor humanitario.

En una comparecencia desde Tel Aviv, el secretario de Estado Antony Blinken informó que el presidente estadounidense viajará a Israel para conocer de primera mano lo que el país necesita "para defender a su gente" y para mostrar la solidaridad de Estados Unidos y su "férreo compromiso" con la seguridad del país.

El máximo responsable de las relaciones exteriores de Estados Unidos hizo este anuncio tras una reunión de más de siete horas con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y funcionarios del gabinete de guerra israelí.

En una llamada con medios de comunicación celebrada poco después de este anuncio, el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, detalló que Biden se reunirá con Netanyahu y otros funcionarios de su Gobierno, en un viaje que contará con "los parámetros de seguridad adecuados".

"No estaríamos hablando de un viaje como este si no nos sintiéramos cómodos de que existen los parámetros de seguridad adecuados", precisó el portavoz, quien no detalló dónde viajará Biden y afirmó que no habrá una rueda de prensa del presidente estadounidense en territorio israelí.

Será un viaje breve y el mismo día Biden visitará también Ammán, en Jordania, donde se reunirá con el Rey Abdalá, el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, y el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, para discutir sobre ayuda humanitaria y la posible apertura de un corredor en el cruce fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto.