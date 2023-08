Antonela Roccuzzo y las fundas para celulares que lanzó

El futbolista Lionel Messi se encuentra disfrutando de una nueva etapa en su carrera deportiva. Es astro argentino, se mudó a Estados Unidos, junto a su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos, para sumarse al Inter Miami de la Major League Soccer (MLS) y desde entonces todas las noticias giran sobre ellos.

El delantero y su familia son el centro de atención en Norteamérica y no solo por la parte deportiva de Lionel Messi, sino porque aún no definen en dónde vivirán. Recientemente, los paparazzis lo captaron junto a Antonela Roccuzzo y uno de sus hijos recorriendo una mansión en Boca Ratón, aunque aún no hay precisiones de dónde vivirán.

¿Cuánto cuestan las fundas para celulares que lanzó Antonela Roccuzzo?

La esposa de Lionel Messi hizo un particular lanzamiento. A través de sus redes sociales, Antonela Roccuzzo presentó una edición limitada de fundas para celulares que tienen un diseño inspirado en su amor por la familia. La iniciativa persigue un fin solidario.

El lanzamiento lo hizo mediante una serie de fotografías en donde ella aparece con las fundas en sus manos, pero además presenta los diseños que están disponibles.

En este sentido, informó que el 100% del dinero recaudado será utilizado para colaborar con una fundación de niños.

"Cada diseño de esta colección presenta un motivo personal y una cita que celebra mi amor por mi familia", escribió la modelo con el lanzamiento de la edición limitada de las fundas.

La esposa de Lionel Messi mostró así su lado empresarial, su amor por quienes forman parte de su famosa familia y sentido de solidaridad y cada una cuesta entre 60 y 75 dólares.