Antes del arranque, declinan cuatro aspirantes a la candidatura presidencial por la oposición

Aún no inicia el proceso interno que acordaron la alianza opositora Va por México y organizaciones de la sociedad civil para elegir quién encabezará la coalición en las elecciones presidenciales de 2024 y varios aspirantes ya han declinado su participación.

El primero en dar un paso al costado fue el senador del Grupo Plural, Germán Martínez Cázares, quien el pasado 25 de junio anunció su decisión de no entrar a competir por la candidatura presidencial.

El legislador sin partido expresó su desacuerdo con el método que se definió, con campañas anticipadas que violarían la ley electoral, “cargadas empresariales” y dinero sin fiscalización.

Ese mismo día el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, informó que no contenderá por la candidatura a la Presidencia de la República porque tiene el compromiso con sus gobernados de concluir el mandato al frente de la administración yucateca.

Apenas este miércoles 28 de junio la senadora Lilly Téllez se bajó de la contienda presidencial, al argumentar que no hay condiciones de equidad ni certeza en la legalidad del proceso.

La panista expresó que el método acordado “no otorga el poder de decisión a los ciudadanos sino a los que movilizan ciudadanos, no genera certidumbre sobre la autenticidad del padrón electoral interno y la forma de recibir y contar los votos; no existen reglas claras sobre el origen y destino del dinero, por lo que no podremos saber qué intereses están detrás de cada aspirante”.

Por su parte, la senadora priista Claudia Ruiz Massieu, quien había expresado sus reservas y señaló que se tomaría su tiempo para analizar los acuerdos para “no dar un paso en falso”, informó este jueves que no participará en la competencia porque “no puedo participar en un proceso que puede caer en la simulación” y que sería violatorio de la ley electoral.

¿Quiénes sí van por la candidatura en el proceso en el Frente Amplio por México? Por lo pronto, los que han levantado la mano para registrarse en la contienda a partir del próximo 4 de julio son, por el Partido Acción Nacional (PAN), el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda; el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca; el expresidente del Senado, Jorge Luis Preciado; el diputado Gabriel Quadri; el exgobernador de Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks y la senadora Xóchitl Gálvez.

Por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo; el exsecretatio general de la OCDE, José Ángel Gurría; el exsecretario de Turismo, Enrique de la Madrid; el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat y la exgobernadora de Tlaxcala, Beatriz Paredes.

Por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) han expresado su intención de participar el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles y el exjefe de Gobierno, capitalino Miguel Ángel Mancera.