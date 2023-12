Antes de su muerte, Lee Sun-kyun, de Parásitos, fue despedido de proyectos importantes

Lee Sun-kyun, el actor surcoreano reconocido por su interpretación en la película "Parásitos", fue despedido de algunos proyectos de importancia semanas antes de su trágico fallecimiento en Seúl, Corea. El famoso fue hallado muerto en su vehículo ubicado en un estacionamiento.

Aunque la causa exacta de su muerte aún no ha sido revelada, las especulaciones sugieren un posible suicidio, ya que su esposa, Jeon Hye-jin, actriz y exconcursante de Miss Corea, alertó a la policía tras descubrir una nota suicida, informaron agencias como EFE y AFP.

Previo al fuerte suceso, Lee, de 48 años, estaba inmerso en la producción de "No Way Out", un programa de televisión de suspenso y misterio. Sin embargo, la productora intentó excluirlo del proyecto tras la indicación de la policía de la necesidad de una muestra de cabello del famoso para realizar pruebas de drogas. La noticia de la investigación sobre el supuesto consumo de marihuana y ketamina surgió simultáneamente con su despido de la serie, según detalló "The Daily Mail".

La productora dijo entonces que había compartido la situación con su equipo y el resto del elenco.

"No Way Out" se centra en la persecución de un asesino en serie surcoreano por parte de un oficial de policía.

Corea del Sur, al igual que otros países asiáticos, cuenta con leyes estrictas en cuanto al consumo de sustancias estupefacientes. Quienes se dedican a la venta o compra pueden enfrentar penas mínimas de un año de prisión, mientras que los consumidores pueden recibir hasta cinco años de prisión o enfrentar una multa de aproximadamente 37 mil 600 dólares. Cabe mencionar que Lee fue acusado por una empleada de un bar de consumir los narcóticos, específicamente la ketamina.

En relación con la investigación policial, Lee Sun-kyun fue sometido a un tercer interrogatorio que abarcó 19 horas durante los días 23 y 24 de diciembre. Previamente, en octubre, ofreció una disculpa pública por causar decepción y dolor a su familia debido a la investigación sobre el uso de drogas. Negó las acusaciones, asegurando que fue engañado para consumir sustancias por una mujer.

El actor solicitó someterse a una prueba del polígrafo y presentó una demanda contra dos personas, incluida la mujer antes mencionada, por chantajearlo después de que surgieran las noticias sobre su supuesto consumo de drogas. Su abogado, el 23 de diciembre durante la última sesión, pidió que los siguientes procesos se llevaran a cabo en privado debido a la abrumadora atención mediática. Además, argumentó que su cliente no debería ser sometido a humillaciones públicas al presentarse en la comisaría, ya que se sentía "agobiado" por las cámaras.

El intérprete había presentado ayer mismo una solicitud al departamento de policía que lleva la investigación para someterse a la prueba del polígrafo, alegando nuevamente su inocencia, informaron las agencias citadas.