Annie González habla sobre las expectativas de su actuación como Jenni Rivera en nueva película biográfica

Annie González celebra por estos días el éxito de su participación en el filme Flamin'Hot, dirigida por Eva Longoria, y la gran expectativa que hay por su papel de Jenni Rivera, en la próxima película sobre la vida de la fallecida artista mexicana-estadounidense, porque presenta a la verdadera mujer latina.

"La película es una celebración a las latinas complejas", afirmó la actriz a EFE en Miami tras su regreso de Colombia, después de terminar la filmación de JENNI, el título provisional del proyecto autorizado por los hijos de la llamada Gran Señora.

"Rara vez se muestra con profundidad lo que son y viven nuestras mujeres, ni se muestra la dureza, ni se humanizan los momentos más difíciles", indicó la actriz de 30 años.

"He interpretado muchos roles estereotipados, como la chola (una mujer urbana mexicana-estadounidense de bajos recursos de apariencia y carácter duros). Por eso es tan especial tener la oportunidad de contar estas historias de mujeres latinas", enfatizó.

La artista mexicana-estadounidense comenzó en el mundo del espectáculo hace dos décadas. Con apenas 10 años, formó parte del elenco de la serie alemana filmada en California Comedy Kids.

Desde entonces, no dejó de trabajar, aunque tardó casi quince años en lograr el papel que la sacó del anonimato. Se trató de la abogada Lidia Solis, en la exitosa serie de Netflix, Gentefied, cuyas dos temporadas se estrenaron en 2020 y 2021.

ROMPIENDO ESTEREOTIPOS

"Lidia marca un antes y un después para mí, porque fue la oportunidad de mostrar a una mujer mexicana-americana, como yo, que creció en el barrio, que salió sin desconectarse con sus raíces y que llega ser profesora universitaria en East LA College y luego es contratada de Stanford", recordó.

Pero además lo hizo sin "cambiar su código cultural, con la mitad de su cabeza afeitada y el resto del look de toda su vida, en todo su esplendor. Fue muy poderoso el mostrar que puedes tener éxito sin cambiar quién eres o como te expresas", recordó.

Después vino el rol de Judy Montañez, la esposa de Richard Montañez, el personaje principal de la película Flamin' Hot.

"Judy es la columna vertebral de Richard. Ella es su fuerza, a través de su apoyo y su constancia, pero también es una mujer con una profundidad increíble. Es el tipo de personajes de mujeres latinas que seguimos necesitando desesperadamente", subrayó.

González dice además que los papeles que ha interpretado en los últimos cuatro años la han reconectado con experiencias emocionales tanto de ella como de su familia. En Lidia se encontró con los sueños personales de su madre, en Judy vio a una tía que falleció recientemente.

"Cuando mi primo vio la película me abrazó llorando y me dijo que le había devuelto a su mamá", contó.

Sin embargo, dice que en lo personal la ha impactado su interpretación de Jenni Rivera.

"Yo no conocía mucho a Jenni antes de meterme en el papel. Soy mexicana de sexta generación (en Estados Unidos), entonces sabía de ella, pero no de los detalles de su vida y me sorprendió mucho saber que habíamos afrontado muchos desafíos parecidos", reconoció.

Entre otras que ambas crecieron en áreas muy mexicanas de lo que se conoce como el Gran Los Ángeles, que tuvieron que luchar "como leonas" para salir adelante en sus carreras artísticas y que además vivieron duras situaciones personales.

Rivera, quien falleció en un accidente aéreo en diciembre de 2012, contó ella misma su experiencia como madre adolescente a los 15 años, una violación, tres matrimonios fallidos, el caso contra su primer marido por el abuso sexual de Chiquis, la hija mayor de ambos, y muchos otros momentos oscuros que experimentó a lo largo de sus 42 años.

Para la actriz fue una sorpresa el que interpretar a Jenni Rivera durante los episodios más duros de su vida le resultara positivo. "Revivir el trauma a través de ella fue sanador. Estoy en paz ahora", afirmó.

Señaló que ello es una muestra de la importancia de seguir entregándose a papeles que le den más visibilidad a las latinas, porque "somos mucho más de lo que se ha enseñado de nosotras y vernos, ver nuestras historias como son, en realidad, valida las experiencias y nos da fuerza a todas".

La película JENNI, autorizada y producida en parte por Jenni Rivera Enterprises será estrenada en cines de México y Estados Unidos a finales de este año, y podrá ser vista en la plataforma Vix.