Angelica Ross acusa a Emma Roberts de comentarios transfobicos en el rodaje de American Horror Story: 1984

La actriz Emma Roberts se encuentra bajo la polémica luego de que una de sus compañeras en American Horror Story la acusara de comentarios transfobicos.

Será esta 20 de septiembre cuando, de nueva cuenta, veamos a Emma Roberts protagonizando una de las sagas más famosas del terror, American Horror Story: Delicate, donde dicho sea de paso también participará Kim Kardashian.

Sin embargo, la felicidad por este nuevo estreno se está viendo opacada luego de que Angelica Ross, una de las protagonistas de American Horror Story: 1984, acusara a Emma Roberts de lanzar comentarios transfobicos en su contra.

Mediante un En Vivo a través de su cuenta de Instagram, la actriz contó que Emma la trató como si fuera un hombre durante una conversación que tuvieron mientras rodaban dicha serie.

En sus declaraciones, Angelica contó que cuando se encontraba platicando con Roberts detrás de cámaras, ella, en tono de broma, le avisó a un miembro de la producción que Ross estaba "siendo mala con ella", ante esto, la persona pidió que se comportaran y volvieran al trabajo, llamándolas a las dos como “señoritas”.

Tras esto, Emma habría mirado fijamente a Ross, soltando sin pena alguna: '¿No querrás decir señorita?', como si ahí solo hubiera una mujer.

A pesar de que estas palabras provocaron gran molestia en Agelica, esto al hacer referencia a que ella era una mujer transexual, mencionó que no tenía caso decir algo, ya que sabía que la que iba a salir perdiendo iba a ser ella: "Lo sé porque hubo alguien que denunció lo que estaba haciendo Emma y esa persona recibió el regaño, no ella".

Sin embargo, después de este comentario, Ross reveló que no le habló a Emma durante todo el rodaje de la serie.

"No le halé a esa zorra durante el resto del tiempo. Teníamos escenas juntas y nunca hablaba con ella. Notó mi energía y me preguntó: '¿estás bien?, nunca me hablas'", sin embargo, Ross cuenta que no quiso dar explicaciones.

Por el momento, Emma Roberts no ha dado declaraciones al respecto.