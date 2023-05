Angélica Poblador, pintura desde la mirada personal

El dibujo y la pintura son manifestaciones que trazaron su infancia y a los 19 años entró al taller del maestro David Hernández. Angélica Poblador apunta que él fue responsable de mostrarle la técnica del hiperrealismo y la importancia de la disciplina. Más tarde, vivió en Querétaro y después se trasladó a Durango, donde realizó sus estudios artísticos.

Poblador ha regresado a La Laguna con el objetivo de dar a conocer su trabajo y empezar de cero. Aunque su obra ha abordado temas sociales y de crítica, su próxima exposición, titulada ‘Metanoia’, se enfoca a una sensibilidad de pigmentos más personales.

La pintora prefiere el óleo antes que el acrílico, dice que le tiene más paciencia. La sensación, la textura, el tiempo de secado han ocasionado que esta técnica se convierta en su lugar preferido. Si bien se alejó un poco de su principal pasión para dedicarse al tatuaje, este año ha decidido retomar los pinceles.

“Mi mente y mi cuerpo me empezaron a decir que era momento de empezar de nuevo y creo que la mejor manera de hacerlo es con una exposición individual”.

‘Metanoia’ se compondrá de un total de trece obras. El nombre de la exposición remite a un concepto psicológico sobre la transformación de la psique en busca de la autocuración. Su significado en griego también revela una situación donde un trayecto ha tenido que volverse de su curso para tomar otras direcciones.

“Es como la capacidad de las personas para adaptarse al cambio, básicamente eso es lo que he estado haciendo: adaptarme a los cambios desde la pandemia y haciendo metamorfosis”.

(RAMÓN SOTOMAYOR)

Así mismo, se trata de la primera exposición individual de Angélica Poblador, donde la joven creadora se ha demostrado a sí misma que es capaz de lograr sus objetivos. Aquello que se percibía imposible, lejano, hoy goza de cercanía y una vista con mayor enfoque.

“Por otro lado, es demostrarme a mí misma también que no hace falta una institución gubernamental para poder crear, para poder hacer arte, para poder hacer cultura”.

Considera que la capacidad de adaptación es fundamental en la construcción de un artista, pues la principal herramienta de trabajo radica en el lienzo de la sensibilidad: los cambios sociales y el entorno siempre tienen afectaciones en aquellas personas dedicadas a la creación.

“Yo creo que sí es importante, porque nos tenemos que adaptar y luego lo demostramos en nuestra obra”.

Poblador selecciona dos obras de su exposición. La primera de ellas, titulada ‘A veces se me olvida’, se trata de la pieza más grande de la serie, con dimensiones de 1.20 por 1 metro. En ella asegura haber salido de su zona de confort, concentrarse en los detalles del fondo y empezar a experimentar con otra paleta de color.

“Justo con esa obra participé en un taller que dio el maestro Ricardo Fernández en Durango. Él fue el que me ayudó a salir de mi zona de confort. La obra se llama ‘A veces se me olvida’, es un tema que me gusta mucho tomar, que es como la pérdida de la infancia o la separación entre uno y nuestro yo infante”.

La segunda se conforma por un autorretrato, en esa obra retorna a la experimentación con paletas de colores. “Esta obra siento que marca un cambio de ciclo donde lucho contra Torreón, contra el cambio mismo, para aceptarlo y empezar a retomar otra clase de temas en la pintura”.

La exposición ‘Metanoia’ de Angélica Poblador será inaugurará el próximo 17 de mayo, a las 20:00 horas, en la casa AV (avenida Juárez, casi esquina con Leona Vicario). La entrada será libre.