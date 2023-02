Andrea Legarreta y Erik Rubín trataron de salvar su relación con terapia de pareja

La noticia de que Andrea Legarreta y Erik Rubín decidieron separarse luego de más de 20 años de matrimonio todavía sigue dando de que hablar.

A través de la más reciente emisión de Ventaneando, Legarreta reveló que tomaron terapia de pareja para intentar salvar su relación.

"Fuimos a terapia, fuimos a diferentes (...) O sea, lo hablamos mucho, retomamos, por amor, no por ellas (sus hijas), porque ellas son niñas maduras. Las niñas están bien. El ser sus padres, nunca vamos a dejar de ser", dijo la también actriz.

"Al final no es que tengamos el alma rota, son etapas difíciles, que los dos estamos tranquilos, enamorados, en paz. Hay veces que la gente no lo entiende y dice: pero cómo, si se aman tanto porque. Y sí, si hay mucho amor", agregó.

Sobre los rumores de infidelidad dijo: "La gente parece que quiere eso, están habidos de pensar en eso, no hay nadie más, para ninguno no hay nadie más. No hay ganas ni siquiera. No hay nadie más, no hay pleitos, no hay malos tratos".

"La familia de cuatro ahí está. Nosotros, los he encontrado (a la prensa), en eventos donde ya habíamos tomado la decisión. Nosotros no tenemos ninguna necesidad de estar fingiendo, actuando, aparentando, nunca hemos dicho que somos perfectos. Somos mejores amigos", concluyó.

Respecto a los rumores de romance que surgieron luego de los videos en donde aparece Erik besándose con Apio Quijano dijo:

"Me parece que hay gente que es muy mala, hay gente muy cruel, sin empatía. Por Dios. Al final, respeto muchísimo a la comunidad gay y todo, pero Erik lo que menos tiene es ser gay", añadió Legarreta.

También habló sobre el supuesto romance con Melisa de JNS: "Es absurdo, Melisa está perdidamente enamorada de Poncho (Lizarraga) y Poncho de ella. Erik y Melisa son grandes amigos, grandes, se quieren muchísimo. Momentos que suceden en el escenario son coreografías"

"No quieran ensuciar cosas donde no", finalizó.