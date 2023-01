Analizan más amparos si Federación insiste en Nuevo Modelo Educativo

La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) consideró que no hay certeza en el Nuevo Modelo Educativo por lo que si el gobierno federal insiste en ponerlo en marcha en nuestro país, van a preparar más amparos. El presidente nacional de la asociación, Luis Arturo Solís Bravo, dijo que la reforma al plan de estudios de educación básica es un “Frankenstein”.

“Jalaron de aquí, jalaron de allá, y lo único que pareciera es que hubo un chiquillo que jaló todos los modelos y nada más lo que hizo es hacer un ‘copy paste’ así como a veces le encargan la tarea a alguien, jala de aquí, jala de allá, jala de todas las páginas de Google y dice ‘aquí’”, señaló.

Mencionó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene que asumir la responsabilidad de cumplir con la ley, incluyendo la constitución del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación que tienen una serie de facultades.

“Al día de hoy, 19 de enero, no existe la constitución del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación ni mucho menos en los estados. Si la Ley General de la Educación dice a la letra que los modelos educativos propuestos por la propia Secretaría deben de pasar por los Consejos Nacionales de Participación para su análisis y aprobación, oigan, en este momento ya están incumpliendo la ley que ellos mismos impusieron”, expuso.

Hay que recordar que en octubre del año pasado, se suspendió el arranque de la prueba piloto del Nuevo Plan de Estudios para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria de la SEP federal debido a la decisión de un juez, esto tras el amparo presentado un mes antes por la organización civil Educación con Rumbo.

Luis Arturo Solís Bravo indicó que la Federación quiere “montarse” en un nuevo modelo educativo cuando hay una emergencia propiciada por la pandemia por la COVID-19. Dijo que hay un retraso educativo de dos años y citó como ejemplo que no hay comprensión lectora y que hay deficiencias en el pensamiento lógico-matemático.

“Traemos un retraso educativo de dos años, los niños que estaban en quinto o sexto de primaria tienen una enseñanza de tercero o cuarto, no se diga aquellos que van en media superior que no tienen ni comprensión lectora. Tengo algunas personas que son profesores de secundaria y dicen que desafortunadamente los muchachos no saben ni multiplicar ni dividir, ya no les pido una raíz cuadrada porque se van a poner a llorar”.

La Unión Nacional de Padres de Familia estuvo esta mañana en Torreón para tomar protesta a los nuevos representantes de los comités regionales.

EDUCACIÓN NO DEBE IMPROVISARSE

El año pasado, la UNPF señaló que la implementación del nuevo modelo curricular podría tener como consecuencia una deficiente operatividad, ya que hay temas conexos que deben ser analizados con tiempo adecuado como: materiales educativos, capacitación magisterial, comunicación con comunidad escolar, libros de texto, servicios de apoyo, presupuesto educativo congruente y suficiente.

Añadieron que la educación no debe improvisarse ni castigarse y que, por el contrario, debe ocupar un lugar privilegiado en la agenda del Gobierno federal. Incluso, se unieron a las propuestas planteadas por la sociedad civil y expertos en educación y piden a la Federación.

Tales como incluir en la capacitación a la sociedad civil con experiencia, hacer una prueba piloto antes de aplicar, evidenciar los diagnósticos que impulsó un cambio curricular conocer de forma oportuna los materiales educativos y poder opinar sobre ellos.