Analizan la pasión por La Casa de los Famosos México y el 'hate' que genera en redes sociales

El éxito de La Casa de los Famosos México es indiscutible, al igual que la pasión que su audiencia desborda en redes sociales y a las afueras de la vivienda en CDMX donde, además de gritos de apoyo, también el “hate” se ha hecho presente.

Destacando el caso de la más reciente eliminada, Bárbara Torres y de cómo su hijo entre el llanto, le pidió al público que se pararan los ataques en contra de la actriz, el programa Hoy analizó esto junto algunos especialistas y exparticipantes del reality show como Paul Stanley y Raquel Bigorra, quienes ya tuvieron qué enfrentar las consecuencias tanto en lo personal como en lo profesional.

“Cuando estás adentro no sabes la inmensidad de programa ni hasta donde había llegado, cuando sales ves el monstruo que es, la dimensión, y cómo el mensaje que manda uno dentro de la casa afuera es diferente. (...) ves todo el hate de redes sociales y de los mensajes que uno mandaba en las redes era una agresión y nunca pasó eso. Me desconecté de eso y no me enganché, difícilmente. Pues, aguantar”, argumentó Stanley, quinto eliminado de La Casa de los Famosos México.

Estela Durán, doctora en psicología, aplaudió la reacción de Paul sobre lo que se dice en las redes.

“Mi mejor recomendación para los que están saliendo es que no se metan a sus redes. Finalmente somos humanos y claro que te va a afectar el poder inmenso de las palabras, pueden construir o pueden destruir, y en este caso el hate eso es lo que hace, sí te puede mermar”.

Raquel Bigorra por su parte, expresó que para ella los hashtags o lo que se genera, es debido a lo que dicen en La Casa de los Famosos, y admite que en ocasiones se olvidan de que hay cámaras.

“No puedes dejar de tener ese compromiso de la palabra y saber que puedes afectar a una familia porque la gente de afuera se engancha con la historia y claro que es fuerte. Esto no es fácil, sabemos a lo que nos alquilamos, vamos con gusto, salimos con gusto, podemos manejar muchas cosas, pero sobre las redes sociales hay que mandar un poco de distancia, claro que hay mucho "hate", ahora le gritan a Jorge afuera de la casa que México no lo quiere”.

Si no puedes cambiar la realidad, cambia tu mente

El sociólogo Carlos Arturo Baños, también compartió su visión sobre el "hate" en las redes sociales con el fanatismo de La Casa de los Famosos, planteándose como un fenómeno que se comporta como la sociedad misma, estableciendo relaciones de simpatía, de antipatía y mucha indiferencia hacia una mayoría.

“Es inevitable (el hate) y en las redes sociales se potencia esto porque se permite el cobarde anonimato”, dijo.

¿Volverían a un reality?

Raquel Bigorra y Paul Stanley aseguran que no volverán a participar en este tipo de programas, y que fueron claros en aceptar que lo que ocurría dentro de La Casa de los Famosos México no era su realidad.