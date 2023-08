Anahí sigue sin poder escuchar y el oído le sangra

Ante su regreso a los escenarios con RBD, Anahí compartió lo difícil que ha sido para ella enfrentar las dificultades para escuchar después de la lesión que sufrió en el tímpano meses antes de iniciar Soy Rebelde Tour.

Frente a los micrófonos de Ventaneando, Anahí dijo que no podía escuchar la música y que incluso el oído le volvió a sangrar.

"Cuando me pongo el monitor, no oigo nada. El otro día me sangró otra vez, pero cuando me lo quito oigo, gracias a Dios, los gritos, aunque no la música. No me puedo afinar, no sé si estoy candando bien", expresó.

Sin embargo, Anahí aseguró que se ha sentido mejor en comparación a las últimas semanas, y se mostró agradecida por el apoyo de los fanáticos luego de perforarse el tímpano durante una prueba de sonido para los conciertos de la banda.

El incidente, ocurrió el pasado 21 de junio al momento de colocar sus "in ears", mismos que se rompieron y al ajustarlos, provocaron una herida en su escucha.