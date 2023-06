Amplían vigilancia e instalación de alambres de púas

En un hecho inédito, las autoridades de Texas han incrementado sus acciones de protección de la frontera con Coahuila con la finalidad de impedir el cruce de migrantes por el río Bravo, por lo que ahora han colocado alambre de púas en la parte media del río Bravo, al menos en una isleta que se localiza entre las ciudades de Eagle Pass y Piedras Negras en Coahuila.

Durante la semana que concluye se pudo observar la presencia de mayor cantidad de elementos y unidades de seguridad, así como la presencia de maquinaria pesada para el desmonte de la orilla del río Bravo del lado de Eagle Pass para la colocación de una valla de alambre de púas, inclusive extendiendo la distancia que cubre.

Lo anterior obedece a las acciones que ha implementado Greg Abbott, gobernador del Estado de Texas, y quien mantiene una lucha constante con Joe Biden, presidente de Estados Unidos, teniendo como eje principal el tema de la seguridad en la frontera ante el constante flujo de migrantes que ingresan de forma ilegal la Unión Americana.

El pasado jueves 08 de junio Greg Abbott firmo una serie de 14 proyectos de ley, de los cuales ocho corresponden a Seguridad Pública y seis a Seguridad Fronteriza. De forma paralela, se venía trabajando en la ampliación de la longitud de la cerca de alambre de púas que se localiza en la orilla del río Bravo del lado de Eagle Pass.

Fue durante la rueda de prensa de la firma de dicho paquete de leyes donde Greg Abbott anunció la implementación de "barreras flotantes marinas para disuadir los cruces ilegales en puntos críticos a lo largo de áreas del Río Grande", según se difundió en la página del gobernador de Texas y sus redes sociales.

También refiere que con dicha estrategia se prevendrá de manera proactiva los cruces ilegales entre los puertos de entrada, dificultando el cruzar el río Grande, como se le conoce en Estados Unidos, además de referir que los primeros mil pies, equivalente a poco más de 300 metros, de la barrera flotante marina serán colocados cerca de Eagle Pass.

Cabe mencionar que inicialmente el área que se mantenía bajo vigilancia y con prácticamente cuatro cercos de seguridad se ubicaba entre el Sherlby Park, pasando por el Puente Internacional número I y II, así como el Puente Ferroviario; todo ello frente al Paseo del Río en el municipio de Piedras Negras.

Los cercos de seguridad son la valla de alambre de púas, luego el muro de contenedores metálicos, la valla de alambre de púas que se coloco en la parte superior de los mencionados contenedores y finalmente, el personal y unidades de las diversas corporaciones de seguridad estatal y federal que permanecen en el lugar.

Independientemente de todas estas medidas de seguridad y acciones para disuadir el cruce de migrantes, la tarde-noche de ayer viernes varios grupos de migrantes, algunos originarios de Venezuela y Colombia, cruzaron el río Bravo y llegaron a la orilla en Estados Unidos, topándose con la valla de alambre.

La mayoría retornó al lado mexicano luego de conversar con algunos de los agentes de seguridad norteamericanos, quienes les manifestaron que se dirigieran hacia donde no había dicha medida de seguridad y los atenderían.

Luego de reunirse con otro grupo de migrantes que llegaron a la orilla del río Bravo en la colonia Morelos, caminaron unos metros, pero los recién llegados decidieron intentar cruzar por las inmediaciones del puente ferroviario, a la altura de la llamada isla del mudo y al llegar a EUA, nuevamente fueron retornados a México.

Luis López, migrante originario de Venezuela, quien llegó con el último grupo de migrantes, dio a conocer que hace mes y medio salió de Venezuela y al encontrarse a unos metros de Estados Unidos manifestó que las expectativas son muchas.

"Un futuro mejor, porque los niños no merecen lo que estamos viviendo en el país y entonces eso es lo que estamos esperado para ellos y para nosotros porque ya no se puede... en Venezuela no se puede", además señaló que no les importa la seguridad que han implementado en Estados Unidos.

Precisó que como se pueda intentarán llegar a Estados Unidos porque considera que es la solución para tanta miseria en Venezuela. Aseguró estar cansado y de esa situación. Acto seguido continúo su camino con el resto de su familia. Mientras tanto, del otro lado, detrás de la cerca de alambre de púas, efectivos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal de Texas los observaban.

"Nos dijeron que por donde no hay alambre nos ayudan", manifestó Sandra, una mujer migrante originaria de Colombia. Ella fue una de las personas que ya había cruzado el rio Bravo y llegado a la orilla de Estados Unidos, pero retornó a México para buscar otro lugar donde cruzar y que no este protegido con la mencionada valla.