Amplían plazo para participar en Sondeo LGBTIQ+ 2023

Con la finalidad de conocer sus principales inquietudes, violaciones a sus derechos y qué es lo que esperarían para evitarlo y mejorar las condiciones en las que viven los miembros de la comunidad LGBTIQ+ en la Zona Metropolitana de La Laguna, se amplió el plazo del Sondeo LGBTIQ+ 2023 Queremos conocerte, por lo que invitan a miembros de la comunidad a participar.

Inicialmente arrancó el 29 de agosto y tenía como fecha de cierre el 30 de septiembre, pero se amplió hasta el 31 de octubre para tener una mayor participación.

De acuerdo con Dimar Guillén, consejera de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Durango y promotora de esta nueva encuesta, se requiere entre 1 y 3 por ciento de participación del total de la población LGBTIQ+ para que el muestreo sea representativo.

Se trata de una encuesta conformada por 25 preguntas, las cuales van dirigidas al sentir de los miembros de la comunidad y sus experiencias.

A través de preguntas como: ¿Cuáles consideras que son los problemas más comunes que enfrentas a causa de tu orientación y/o identidad de género?; ¿En qué aspectos de tu vida ha sido recurrente este tipo de dificultades?; ¿Consideras que existen espacios suficientes dedicados a la comunidad LGBTIQ+ en la Comarca Lagunera?; y ¿Estarías dispuest(x) a colaborar en un proyecto creado como una alternativa de espacio seguro por y para la comunidad LGBTIQ+ de la Comarca Lagunera?, es como se busca tener conocer el sentir de los miembros de la comunidad de la región metropolitana de la La Laguna.

"Queremos en un futuro hacer políticas públicas, hacer unas propuestas para que los negocios se enfoquen a la parte de la discriminación, porque en últimas instancias hemos visto la discriminación en las personas 'trans' en los baños o porque como van vestidas no los dejan entrar, a pesar de qué está prohibido el (NRDA) Nos Reservamos el Derecho de Admisión, eso es un acto de discriminación y sigue siendo, tenemos instancias en la Comarca Lagunera como es la Profeco y es la única que tenemos, porque como no son autoridades, los restaurantes y los bares no hay otro lugar, la Conapred (Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación) es en la ciudad de México", detalló.