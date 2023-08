Amotac Laguna se suma a paro nacional de forma pacífica, aseguran que en Durango y Coahuila no hay problemas de inseguridad en carreteras

Tras la desaparición de por lo menos una veintena de compañeros, así como por los constantes asaltos que han sufrido en carreteras federales, choferes adheridos a la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Amotac) de la región Lagunera se unirán al paro nacional convocado para este 20 y 30 de agosto.

Saúl López, delegado estatal y César Quiñónez, subdelegado de Amotac en Durango, reconocieron que ni en esta entidad ni en Coahuila se tienen problemas de inseguridad, como la que se registra en el bajío y en el centro del país, en donde se han llegado contabilizar un asalto cada 30 minutos.

La movilización que ha convocado el líder nacional, Rafael Ortiz Pacheco, para exigir estrategias de seguridad por parte del Gobierno federal, en la región Lagunera se desarrollará de forma pacífica.

El llamado es para que se movilicen este martes 29 de agosto a partir de las 9:00 horas tanto de Torreón, como de Gómez Palacio y Lerdo, tomando el periférico o bulevar Ejército Mexicano o Raúl López Sánchez, de acuerdo a cada municipio, con destino al ejido El Vergel, Durango, en donde será el punto de concentración.

“Solamente vamos a sumarnos en el esfuerzo, no vamos a perjudicar ni a la ciudadanía ni a nadie, será pacífico; iniciaremos a las 9 ya cuando las personas hayan entrado a sus trabajos, cuando todo haya bajado los niveles del tráfico. Los transportistas de Torreón iniciarán por el periférico por el carril de baja y empezarán a tocar cornetas y empezar a dirigirse también en Gómez Palacios, será por el periférico lo que llamamos bulevares y los de Lerdo, igual todas irán por los bulevares para agarrar la carretera Gómez Palacio -Chihuahua, el punto de reunión será en el ejido El Vergel en el kilómetro 11”.

No habrá bloqueos ni se tomarán vialidades, pues recalcan que en esta entidad y en el vecino estado de Coahuila no se tienen los problemas que han ido en aumento en varias carreteras que incluso han adoptado el mote de “carreteras de la muerte”

Los transportistas atribuyen este incremento en la violencia, desde el inicio de la lucha contra el huachicoleo que emprendió el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador,

“Decidió dar un golpe fuerte al huachicoleo y creo que eso lo aplaudimos porque era un problema bastante grave que estaba sucediendo, pero las bandas armadas que se estaban dedicando al huachicoleo mutaron, se transformaron y se fueron al robo de autotransporte, esta gente no dejaron de delinquir no se fueron a una universidad, no se fueron a estudiar”.