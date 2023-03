AMLO sugiere que los jóvenes tienen adicción al fentanilo por 'falta de apapacho'

El pasado 20 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio sus razones por las que los jóvenes tienen adicción al fentanilo.

En su conferencia mañanera de ese día, López Obrador expresó que los jóvenes tienen adicción al fentanilo por insatisfacción, infelicidad, abandono, tristeza, soledad, falta de amor y falta de apapacho.

Al hacer un llamado a orientar a los jóvenes para que no aumente el consumo de drogas, el presidente de México también llamó a preservar los valores y aseguró que "las culturas son las que nos han salvado ante cualquier tipo de calamidad".

Hoy, en su conferencia mañanera de este 30 de marzo, López Obrador repitió que en Estados Unidos los jóvenes salen de sus casas a los 18 años, contrario de México, donde permanecen hasta más edad.

"¿Por qué no mantienen más a sus hijos en sus familias? El gobierno podría entregar un apoyo a las familias. Si tienen hijos estudiando, que, en vez de abandonar la casa a los 18 años, la abandonen a los 21, pero más tiempo con la familia", dijo López Obrador.

Y como lo expresó en días pasados, AMLO retomó sus dichos en el Salón Tesorería sobre los jóvenes para que no haya tráfico de fentanilo.

"No abandonarlos, no a la soledad, no a que se sientan vacíos, inseguros, infelices, que no les falte el amor, que no les falte al apapacho, como se dice en México, porque si no, podemos lograr que ya no haya tráfico de fentanilo, pero va a surgir otra droga igual o peor, como ha venido sucediendo".

"Entonces, ¿qué es lo que tenemos que atender?, pues el que no se consuma la droga, el que podamos vivir en una sociedad mejor, en donde los jóvenes y todos podamos ser felices, y no recurrir a las drogas, no fugarnos, no buscar esas opciones que son dañinas, dramáticas, fatales".

"Entonces, si nosotros en nuestro país seguimos fortaleciendo valores y seguimos informando sobre esto, vamos a lograr mucho. Porque si nos descuidamos y nos aumenta el consumo de las drogas, entonces sí va a ser muy difícil garantizar la paz y la tranquilidad en el país. Y va a ser muy doloroso, porque lo que está sucediendo actualmente en Estados Unidos es realmente muy doloroso, las calles, los parques, llenos de jóvenes como zombies, una situación lamentable. Es una profunda crisis social, una profunda crisis humanitaria", agregó AMLO.