Calderón ordena que le quiten los cargos a Moreira: López Obrador

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia mañanera, de nueva cuenta volvió a hablar sobre la devolución a México de casi 5 mil millones de pesos del dinero incautado al exsecretario de Finanzas de Coahuila Héctor Javier Villarreal, por parte del Gobierno de Estados Unidos.

López Obrador aprovechó para hablar sobre el contexto de la entidad donde muchos actores políticos denunciaron la corrupción de Humberto Moreira y acusó a Felipe Calderón de ordenar la exoneración al exgobernador coahuilense.

“Fíjense la historia, estaba el señor Moreira (Humberto) de gobernador, su secretario de Finanzas acumula esta cantidad que no es poca cosa, cinco mil millones de pesos, pero en ese entonces aumenta la deuda de Coahuila y estaba la rivalidad PRI-PAN y empiezan los del PAN a denunciar a Moreira, lo recuerdo muy bien porque yo andaba por todo el país y me molestaba muchísimo, porque todo era pura simulación para ganar votos engañando a la gente de que eran distintos”, declaró el mandatario.

“Es interesante esto, aunque les moleste, es pedagogía (...) Allá en Coahuila, que habían elecciones, todo era en contra de Moreira, los panistas de allá y de acá, denunciando la corrupción y la deuda de Coahuila, incluso presentan los panistas una denuncia contra Moreira, lo denuncian por corrupción, gana Peña Nieto y como traían el arreglo, como parte de la negociación entre ellos, de los enjuagues, Calderón ordena que le quiten los cargos a Moreira y le dan un oficio de exoneración, tiene un nombre legal: el no ejercicio de la acción penal, el oficio de la procuradora de entonces del señor Calderón y en la calle, en los mitines, seguían los del PAN: ‘Fuera, Moreira, fuera, Moreira’ y denunciando, de repente detienen a Moreira en España y saca el oficio del no ejercicio de la acción penal y lo liberaron, pero es tan interesante esto, estamos hablando de que ahora están devolviendo los estadounidenses, por primera vez, cinco mil millones de pesos, de esta época, de este tiempo".

El presidente López Obrador mostró una imagen de panistas en el Congreso pidiendo cárcel para Moreira.

“En ese entonces, el periódico Reforma defendía solamente al PAN y estaba en contra de los Moreira, diario, El Norte de Monterrey…Las vueltas que da la vida, ahora resulta que son aliados. ¿Qué dice ahora El Norte? Están apoyando al candidato del PRI y del PAN en Coahuila. No cabe duda que tenía razón el presidente Juárez al afirmar que el triunfo de la razón era moralmente imposible. Afortunadamente ya la gente va tomando conciencia, va despertando y esto es lo que les molesta porque no quisieran que se supiera nada de esto, ya no se hablaba de esto, por eso quieren censurarnos, ya no quieren la Mañanera”.

“Fíjense lo que hacían: termina un hermano de gobernador y entra otro hermano, digo, le deja la gubernatura al hermano, ¿estábamos bien así? ¿así era la cosa? ¿eso es lo que debe suceder en el país? ¿nos gusta eso?”.

López Obrador también calificó como “una promiscuidad política” a la alianza Va por México. “¿Qué no cada partido tiene principios? ¿Qué no cada partido tiene su programa de acción? Nada, pura simulación”.