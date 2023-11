AMLO reprueba conducta de su hijo José Ramón López Beltrán en redes sociales

El presidente Andrés Manuel López Obrador reprobó la conducta en redes sociales de su hijo mayor, José Ramón López Beltrán. En su conferencia mañanera de este viernes 24 de noviembre en Oaxaca, AMLO, además, no respaldó la intención de su hermano José Ramiro López Obrador, y de su prima, Manuela Obrador, por ocupar un escaño en el Senado.

"No, yo no respaldo, a mi familia no. Y yo tengo el acuerdo con mis hijos, que es mi familia más cercana, con mi esposa, que mientras yo esté en actividad ninguno puede ocupar cargo", expresó el presidente al destacar que su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, no aceptó desempeñar la figura de "primera dama".

"El caso de mis hijos, se han portado muy bien, no están metidos en ningún cargo. Ya cuando yo me vaya, pues a lo mejor, pero yo ya no voy a estar, porque yo me voy a jubilar en 10 meses y me retiro por completo, ya no voy a participar en nada", dijo.

Al hablar de su familia, López Obrador reprobó la conducta en redes sociales de su hijo mayor, José Ramón López Beltrán.

"Los quiero muchísimo, pero ya en 10 meses ellos van a quedar en libertad. Y yo espero que todos se porten bien, pero nada más, nada más, ya no puedo más. Sí me hago cargo de Jesús Ernesto porque tiene 16 años, todavía no es mayor de edad, es el único, los demás… A veces veo que José Ramón escribe, pone sus mensajes; no me gusta mucho, pero tiene más de 40 años. ¿Qué hago?", expresó AMLO.

El morenista agregó que ha tenido "suerte" porque sus hijos le han hecho caso y "han actuado con honestidad, no son corruptos". "Y el caso de mi compañera, de primera", dijo.

Señaló que para su familia "es muy difícil". "Se desquitan con ellos, para atacarme a mí, le hacen burla a Jesús, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver Jesús o el trabajo académico de Beatriz?".

"Entonces, sí es a veces molesto, pero también están acostumbrados. Y yo les agradezco mucho también, como a quienes me ayudan, el equipo de trabajo, que a veces… Si cuestionan a Rosa Icela, pues no es Rosa Icela, es lo que representamos; a Luisa María, al almirante, al general, al comandante de la Guardia Nacional. O sea, es lo que representamos", expresó AMLO.