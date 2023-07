AMLO rechaza propuesta de que trabajadores paguen seguro privado

Sin decir su nombre y solo mencionando que es "una persona del bloque conservador", el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la propuesta de Xóchitl Gálvez de que los trabajadores paguen un seguro, pues afirmó que es una mentalidad privatizadora, pues acusó que con estas propuestas se busca que ya no haya seguridad social, que desaparezca el ISSSTE y el IMSS.

En días pasados, la senadora del PAN y aspirante presidencial, Xóchitl Gálvez, planteó que los trabajadores puedan pagar un seguro, como el que ella paga al mes por 130 mil pesos, pero llegando a un acuerdo con las aseguradoras, este monto podría bajar a 70 mil pesos al mes.

Sin embargo, el mandatario federal recordó que los casi 22 millones de trabajadores inscritos al Seguro Social tiene un promedio de ingresos mensuales de 16 mil pesos, por lo que cuestionó "¿De dónde van a sacar 70 mil?"

"Es parte de esa concepción muy conservadora de derecha, muy corrupta de decir, para qué lo hace el Estado ¿Para qué lo hace el gobierno? Mejor que lo haga la iniciativa privada, y tú le pagas.

"Acaba de darse a conocer que una persona está proponiendo, fíjense lo que propone esta persona del grupo, del bloque conservador, que todos los trabajadores, dice, tengan un seguro, o sea, que ya no haya seguridad pública, seguridad social, que no haya ISSSTE, que no haya seguro Social y mucho menos el IMSS Bienestar desaparece todos eso y ella dice que los trabajadores paguen un seguro.

"Se equivocó, yo creo que no hizo bien las cuentas porque habló de que esa persona paga 130 mil mensuales por su seguro, dice la persona y 130 mil, pero que podría conseguirse en un acuerdo posiblemente con las aseguradoras, 70 mil pesos mensuales, yo creo que se equivocó porque todos los trabajadores inscritos al Seguro Social, que son casi 22 millones de trabajadores, su promedio de ingresos mensuales son 16 mil pesos, ¿entonces de dónde van a sacar 70? A lo mejor estaba pensando en el año, de todas maneras, al año no deja de ser una cantidad considerable

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador acusó que más allá de los montos, es una mentalidad privatizadora que busca desaparecer lo público, desaparecer lo social "y tenemos aseguradoras".

"Era el modelo neoliberal que se impuso en México 36 años, por eso acabaron con las aseguradoras públicas, todas aseguradoras privadas, todo, como se terminaron los bancos públicos, todos bancos privados. Entonces esa mentalidad existe, ese modelo existe por eso hablo de que están al acecho, quieren regresar para eso. Ese es el propósito".