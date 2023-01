AMLO rechaza haberse reunido con Yasmín Esquivel y su esposo

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó haberse reunido recientemente con la ministra Yasmín Esquivel y con su esposo José María Riobó, y aprovechó para señalar que corresponde a la UNAM decidir si se debe anular o no el título, y en su caso, denunciarlo ante el poder judicial.

Durante la conferencia matutina de este lunes, detalló que el asunto del presunto plagio de una tesis fue parte de una campaña negra por parte de los conservadores.

"Es mentira. Están tan desesperados que inventan y mienten como respiran, yo no me he reunido con la licenciada Yasmín ni con su esposo. Hay una campaña, no solo por este caso, ya lo hemos hablado, es evidente que el bloque conservador y corrupto, los que saquearon al país, tienen una campaña mediática. No les importa nada, es destrozar prestigios, no he tenido reunión con ellos esta semana", indicó.

El primer mandatario aprovechó para volver a criticar a las autoridades de la UNAM por intervenir en el caso y después "lavarse las manos".

"Lamento mucho la actitud de mi alma máter ahí metidos también, hay grupos que defienden a las minorías, imagínense el rector de la UNAM metiendo un comunicado, pero además mal aconsejado porque a quienes corresponde dar o quitar los títulos es a ellos, pero se lava las manos como Poncio Pilatos", criticó.

El ejecutivo federal dijo que los medios no hablan de temas como el caso del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, "pero sí el de la ministra".

También criticó que se le dé mucha difusión a la reconciliación de Va por México, "cuando eso ya ni es novedad".

López Obrador mostró un video en el que aparece Eduardo Andrade Sánchez, abogado general de la UNAM, en el que este argumenta los motivos por los que no se puede invalidar el título de la ministra sin el mandato de una autoridad judicial.

Así, insistió en que corresponde a la UNAM tomar esa determinación y hacer la denuncia correspondiente.

"Es sencillo, corresponde a la UNAM presentar una denuncia para obtener un mandato judicial que anule la licenciatura de la ministra, primero hacer el análisis correspondiente, y si determinan que hubo plagio, presentar la denuncia ante el Ministerio Público, entonces, ¿cómo el rector manda el asunto a la SEP? da pena ajena el que actúen así, y desde luego que hay una campaña en contra de la maestra Yasmín y en contra de nosotros, pero no vamos a meternos si no hay argumentos", sentenció.

El presidente insistió en que el rector "aventó la bolita a la SEP para que determine si le quitan o no el título a la ministra; sin embargo, detalló que eso no le corresponde a la autoridad educativa, por lo que adelantó que pedirá a la SEP que envíe una carta a la UNAM para pedirles "que lean la ley".

Asimismo, les pidió a las autoridades de la UNAM que ejerzan su autonomía y que tengan la fuerza para atender el caso.

"Vamos a pedir que la Secretaría de Educación Pública le mande una carta al rector, para decirles que lean el artículo y que ya no sigan manchando el nombre de nuestra universidad con su politiquería. ¿Que no tiene la fuerza moral, jurídica y política la UNAM para decir "presento una denuncia jurídica porque de acuerdo con las investigaciones hubo un plagio y esto amerita l cancelación de un título", ¿no pueden hacer eso? Quieren que la SEP les saque las castañas del fuego, ¿y la autonomía dónde está? Que la hagan valer, si ya se metieron a fondo que no se laven las manos como Poncio Pilatos", concluyó.