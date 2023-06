AMLO pronostica que economía crecerá 4% en 2023

Al manifestar que "hay menos pobreza", el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la economía va saliendo adelante tras la crisis generada por la pandemia de covid-19 y pronosticó que para este año haya un crecimiento anual del 4% y confió que aumente el próximo año, el último de su gobierno.

"Nuestro pronóstico para este año es que podemos llegar a 4% de crecimiento anual y esto va a subir y lo mismo el año próximo que ya va a ser el último año de nuestro gobierno, pero nos tocó este imprevisto (la pandemia) y estamos saliendo".

Afirmó que en estos casi cinco años de gobierno, la población mexicana ha recibido más apoyos, hay más ingresos, menos pobreza y esto se ha logrado fundamentalmente por no permitir la corrupción.

"Cuando hablo de los de arriba acuérdense que siempre he sostenido la consigna, la frase, la máxima de `Arriba los de abajo´, que no quiere decir abajo los de arriba, sino abajo los privilegios. Todo lo hemos conseguido fundamentalmente y esa es la clave por no permitir la corrupción, porque se dedicaban a saquear a México".

Al dar un informe de la situación económica del país, el jefe del Ejecutivo federal presumió que la economía mexicana registra niveles récord en generación de empleos, salario promedio e inversión extranjera.

Destacó la apreciación del peso mexicano frente al dólar y aseguró que se mantiene en primer lugar comparado a otras monedas del mundo por lo que "hemos recuperado la fuerza del peso".

Comparó el comportamiento del peso en sexenios pasados en donde en el gobierno de la Madrid el peso se devaluó en más de 2000%; con Carlos Salinas de Gortari fue de 36%; con Ernesto Zedillo fue de 182%; en el gobierno de Vicente Fox fue de 15.5%, mientras que con Felipe Calderón fue de 5.3% y con Enrique Peña Nieto fue de 43%.

"Seguimos manteniendo el primer lugar en cuanto a la fortaleza del peso con relación al dólar (…) hemos recuperado la fuerza del peso. Se ha apreciado en 13.2% el peso en el tiempo que llevamos en el gobierno".

También destacó que al corte de mayo ha habido un aumento en la creación de nuevos empleos, pues al quinto mes de este año se registraron 21 millones 862 mil 998 de empleos, un millón 249 mil 373 más que en 2020.

En materia de salario, el presidente López Obrador indicó que este es de 16 mil pesos mensuales en promedio.